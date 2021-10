Tavola periodica: l’opera di Fargo per lo Scripta Festival di Firenze

Continua nel fine settimana il fitto programma di eventi di Scripta Festival, che ha rinnovato anche quest’anno il sodalizio con ARCI Firenze attraverso attività organizzate in due case del popolo della periferia fiorentina. Al circolo SMS Peretola, nell’ambito del festival, l’artista Fargo ha tenuto laboratori di cianotipia aperti a tutti e gratuiti, per creare opere su carta poi trasferite su una parete della casa del popolo attraverso il wall painting. È nata così l’opera Tavola Periodica che ha inaugurato lo scorso sabato, 16 ottobre, all’SMS di Peretola, un murales permanente visibile in una grande sala in cui si svolgono le attività del circolo.

Scripta Festival è una rassegna sulla critica d’arte contemporanea, diretta da Pietro Gaglianò e promossa e organizzata dall’associazione culturale Scripta – L’arte a parole. La finalità principale è quella di promuovere la cultura e l’arte contemporanea con presentazioni di libri, dibattiti, mostre e attività educative, coinvolgendo critici, studiosi e artisti e dando un particolare rilievo ai rapporti tra arte e società, arte e uguaglianza, arte e sostenibilità ambientale. La quinta edizione di Scripta Festival è stata organizzata presso la Libreria Brac di Firenze, con un’installazione site specific di Vittorio Corsini (ne scrivevamo in questo articolo).

Fargo

Classe 1983, Fargo è un artista visivo e mediatore culturale che vive e lavora a Firenze. La sua ricerca artistica è orientata verso l’astrazione delle forme archetipe della natura e del suo rapporto con l’ambiente urbano, declinata in particolare attraverso il disegno e la pittura ma anche con altri linguaggi espressivi. La relazione fra forma, segno e colore è alla base della figurazione astratta del suo lavoro, diretta verso le analogie strutturali di elementi organici e inorganici, come minerali, pietre, legno, fibre, radici, tessuti, epidermide, foglie. La scelta di dipingere forme naturali sulle pareti è sintomatica del suo interesse verso il difficile equilibrio fra paesaggio naturale e il paesaggio antropico.

Nell’ambito delle numerose esperienze in scuole di ogni ordine e grado e per progetti sociali, Fargo ha sviluppato la sua pratica artistica partecipativa, creando workshop ai quali prendono parte un numero elevato di bambini e adulti, coinvolti nella realizzazione di opere di wall painting, performance, progetti di stop motion, spesso in collaborazione con altri artisti. Un metodo di lavoro che ha come obiettivo quello di coinvolgere le persone attraverso esperienze attive, rendere accessibile la pratica artistica e condividere con gli altri i temi che sono alla base della sua ricerca. Ha preso parte a numerosi progetti di wall painting, dipingendo muri interni ed esterni di scuole, centri di aggregazione, comunità educative. Ha dipinto in molte aree abbandonate dell’Italia postindustriale, pratica intesa come possibilità di riacquisire contatto con un paesaggio apparentemente perduto.

Dal 2006 collabora con le sezioni didattiche di numerosi musei in Toscana, realizzando workshop e laboratori sui linguaggi dell’arte. Fa parte del collettivo Ritmo, di Catania), e del collettivo Pennelli Ribelli, di Bologna.

I prossimi eventi di Scripta Festival

Scripta festival si concluderà sabato, 23 ottobre, alla Casa del Popolo Il progresso, a Rifredi, a partire dalle 18.30, con un incontro con l’artista e illustratore Fausto Gilberti e le sue biografie d’artista, l’ultima delle quali dedicata a Keith Haring, edite dalla casa editrice Corraini. A chiusura, uno spettacolo musicale a cura del Circolo e de La Chute associazione culturale. Nei giorni 22 e 23 ottobre, Gilberti terrà al circolo un laboratorio di illustrazione (venerdì 22, ore 16-18; sabato 23, ore 10-12 e 16-18), è possibile prenotarsi scrivendo a scriptafestival@gmail.com.