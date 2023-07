Dall’8 al 14 luglio 2023, torna la Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento, da riscoprire nelle sue molteplici espressioni, a partire dalle architetture delle nostre città. Promossa e organizzata dall’Associazione Italia Liberty, ideata e curata Andrea Speziali, la Art Nouveau Week presenta un ricco calendario di appuntamenti, tra visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli, in collaborazione con il Touring Club Italiano e vari enti pubblici e privati. La manifestazione coincide con la settimana dell’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, tra i protagonista del Liberty italiano, nato a Milano l’11 luglio 1867, e di Gustav Klimt, Maestro della Secessione viennese, nato a Vienna il 14 luglio 1862.

Il programma coinvolge tutta Italia e si estende in Europa, comprendendo nel palinsesto circa 500 edifici, esempi di architettura della Belle Époque. A Torino da non perdere è Casa Pozzo, a San Donato, progettata inizialmente da Carlo Zuccarelli nel 1912 e poi completa dal milanese Cesare Benni subito dopo la Prima guerra mondiale. Sempre nel capoluogo piemontese, anche la cosiddetta Casa Sociale, con il suo doppio scalone ellittico e il fiore stilizzato in ferro battuto con inserti in vetro giallo ocra: il progettista, Giovanni Gribodo, volle omaggiare così non solo i girasoli di Van Gogh, ma anche Oscar Wilde, che appuntava il fiore sempre sulla sua giacca.

A Savona ci saranno ingressi speciali nelle ville dell’architetto Pietro Fenoglio, considerato uno dei più importanti interpreti del Liberty in Italia. La dimora ligure viene riaperta dopo i restauri seguiti a 20 anni di abbandono. Tra le tappe, anche il palazzo dell’Acquedotto Pugliese, situato nel cuore di Bari, e Villa Lydia a Viserba. Tante le occasioni per conoscere figure importanti del Liberty italiano, come il fiorentino Galileo Chini, al quale è dedicata una mostra a Salsomaggiore Terme. Durante la settimana del Liberty si terranno inoltre tre convegni sulla corrente artistica, a Torino, Modena e Ispica.

Infine, a completamento dell’iniziativa, verrà pubblicato un catalogo con nuove scoperte scientifiche sulla Corrente artistica: in questa pubblicazione saranno inclusi disegni inediti relativi al progetto di Villa Zanelli, tavole di Ernesto Basile e altri documenti legati agli affreschi presenti in alcuni palazzi Liberty di Torino. Il volume rappresenta il frutto di 16 anni di ricerca condotta da Andrea Speziali.

Per il programma completo, potete cliccare qui.