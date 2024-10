Venezia, creatività per l’inclusione: le attività di The Human Safety Net

L’autunno veneziano entra nel vivo alla Casa di The Human Safety Net, situata nello storico complesso monumentale delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, che accoglierà i visitatori con un ricco calendario di attività fino all’inverno. Eventi pensati per coinvolgere adulti e bambini, curiosi e creativi, avventurieri e riflessivi, con l’obiettivo di educare alle differenze e rafforzare le relazioni interpersonali attraverso esperienze innovative e inclusive.

Al centro di questa programmazione si trova la mostra interattiva A World of Potential, un percorso immersivo che invita i visitatori a esplorare il proprio potenziale e scoprire come, insieme agli altri, sia possibile fare la differenza. Questa esposizione fa da ponte per connettersi ai programmi di The Human Safety Net, una fondazione istituita da Generali nel 2017 e che opera in 26 Paesi per sostenere famiglie vulnerabili con bambini piccoli e promuovere l’inclusione dei rifugiati attraverso programmi di inclusione, lavoro e imprenditorialità, contribuendo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Attività per le famiglie e le scuole: creatività e gioco condiviso

La Casa di The Human Safety Net, in collaborazione con partner come Kid Pass, BarchettaBlu e Baba Jaga, propone un ricco ventaglio di laboratori infrasettimanali pensati per famiglie con bambini. Questi incontri, che prendono spunto dall’esperienza della mostra A World of Potential, stimolano creatività e curiosità attraverso attività come lettura, teatro, yoga e disegno, creando spazi di condivisione tra genitori e figli. Baba Jaga e A 2030 Social Innovation Designers proporranno una serie di incontri sulla cittadinanza attiva in una prospettiva globale e inclusiva. Il Centro Studi BarchettaBlu ha invece sviluppato due percorsi sulla valorizzazione delle differenze e le città inclusive: Fantasmagoriche città. Scoprire persone, storie, mondi, idee e L’isola che non c’è. La relazione con l’altro.

Tra gli appuntamenti, quello con i volontari di Nati per Leggere, che ogni terza domenica del mese regalano momenti di lettura a bassa voce per bambini da 0 a 7 anni, con storie scelte per stimolare fantasia e inclusione. Tra le novità di quest’anno, il progetto Quellila porta avanti letture multilingue, un invito al dialogo interculturale con volontari che leggono nella loro lingua madre. Il 16 novembre, la Casa ospiterà il Festival Avventure tra le pagine, evento nazionale per avvicinare le famiglie alla lettura e alla cultura, un’esperienza che rafforza il legame tra genitori e bambini attraverso i libri.

Anche per le scuole, la Casa di The Human Safety Net diventa un luogo di crescita e apprendimento. Grazie alla collaborazione con esperti come Alessia Berti, facilitatrice certificata in Creative Problem Solving, e associazioni come A2030 Social Innovation Designers, il programma offre percorsi didattici che stimolano l’educazione civica e l’innovazione. Gli studenti sono coinvolti in attività che sviluppano la cittadinanza attiva, con un focus su temi come le differenze culturali e la sostenibilità.

Giovani changemakers: tra cinema, letture e nuove sfide

Per gli studenti dai 18 ai 28 anni, tornano gli incontri del ciclo Involved – Gamification for Sustainable Changemakers, già avviato la scorsa primavera. Quest’autunno, l’iniziativa si arricchisce con il cineforum THSN MovieLAB, a cura del prof. Francesco Della Puppa, e il THSN ReadingLAB in collaborazione con le università Ca’ Foscari e IUSVE. Il 10 novembre si terrà l’evento Flashmob Vasi Comunicanti, una performance corale che vedrà coinvolti studenti e professionisti in un viaggio poetico e performativo attraverso lingue e culture diverse, valorizzando il potere della parola condivisa.

Inclusione per tutti: dalla quarta età alle persone con disabilità

Sempre attenta ai bisogni delle persone più fragili, The Human Safety Net promuove due percorsi inclusivi: Io sono qui, rivolto a persone over 75, e Persona al centro, dedicato a persone con disabilità intellettiva. Questi progetti, sviluppati con educatori specializzati, permettono ai partecipanti di scoprire il loro potenziale attraverso pratiche di mindfulness e intelligenza sociale, in un contesto che celebra la collaborazione e l’empatia.

Letteratura e cultura a 360°: incontri e dibattiti

Non manca l’attenzione alla letteratura con una serie di appuntamenti organizzati in collaborazione con la Libreria La Toletta e il Bookstore di The Human Safety Net. Tra i prossimi eventi in agenda, il 16 ottobre verrà presentato Museum Seed, un volume di Ico Migliore e Mara Servetto che esplora il futuro dei musei come luoghi di cura e inclusione. Il 20 novembre, lo scrittore Tiziano Scarpa presenterà il suo ultimo libro, Catalogo delle onde, in una serata che unirà letteratura e riflessione sul mondo contemporaneo.

Per il programma completo di attività alla Casa di The Human Safety Net, potete cliccare qui.