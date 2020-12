Taschen pubblica il volume che raccoglie le tavole illustrate di J.C Volkamer

Limoni, cedri, bergamotti e affini sono i protagonisti indiscussi di una elegante e accattivante pubblicazione di Taschen. The Book of Citrus Fruits pubblica le surreali illustrazioni tratte dal libro settecentesco sugli agrumi di Johann Christoph Volkamer (1644-1720).

J.C. Volkamer fu un ricco mercante tedesco, ad oggi ricordato principalmente non per la sua professione, ma per la sua passione/ossessione per la coltivazione degli agrumi. Nato in una famiglia abbiente, era figlio di un medico e botanico, dai cui ereditò l’interesse per il mondo delle piante. Dopo un viaggio intorno al 1660 in Italia, dove vide giardini e parchi caratteristici della nostra penisola, Volkamer decise di creare un giardino con agrumi esotici nella sua città, Norimberga. A quel tempo possedere un giardino con piante del genere Citrus era simbolo di ricchezza e potere. Questo perché, oltre ad essere difficile coltivarle a quei climi, erano sconosciute nei territori d’oltralpe. Il suo giardino divenne celebre per gli agrumi di particolare rarità e pregio che si faceva inviare da Italia, Germania e addirittura dall’Africa.

Il Nürnbergische Hesperides

Data questa grande passione per piante e frutti, Volkamer, decise di pubblicare nel 1708 un grande trattato su come piantare, coltivare e crescere gli agrumi diviso in due volumi dal titolo particolarmente lungo: Nurembergische Hesperides, oder gruendliche Beschreibung der edelen Citronat-, Citronen und Pomeranzen-Fruechte…

Il trattato dedicato a limoni, cedri, aranci, chinotti e bergamotti è corredato da centinaia di illustrazioni per ogni specie di agrume conosciuto all’epoca, alcune ad oggi non più esistenti, per un totale di 170 tipi.

The Book of Citrus Fruits di Taschen

Oggi, purtroppo, sono rimaste solo poche copie del Nurembergische Hesperides, tra le quali, le versioni a colori sono le più rare; per studiosi e curiosi della materia è possibile però consultare delle edizioni digitalizzate sul sito della Biodiversity Library.

Fortunatamente, di recente, è stata scoperta una nuova rara versione colorata a mano nell’archivio municipale della città di Fürth, presso il castello di Burgfarrnbach. La ristampa voluta dall’editore Taschen, The Book of Citrus Fruits, attinge proprio a quest’ultima versione, e raccoglie per la prima volta tutte le tavole del trattato di Volkamer. All’interno troviamo 312 illustrazioni di cui 256 a colori e 56 in bianco e nero. Quest’ultime sono una recente scoperta, che avrebbero dovuto far parte di un terzo volume che Volkamer intendeva pubblicare prima della sua morte. Ogni tavola all’interno del libro illustra minuziosamente frutti o fiori che fluttuano al di sopra di eleganti vedute di giardini, ville e palazzi italiani e tedeschi.

Per tutti gli interessati all’acquisto vi consigliamo di affrettarvi; The Book of Citrus Fruits, curato dalla storica dell’arte Iris Lauterbach, è un’edizione limitata e numerata di 5.000 copie, disponibile su: Taschen, Ibs, Libri.it e Amazon.