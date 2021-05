A Santarcangelo di Romagna, il Disegno d’Esame di Agostino Iacurci

La scuola primaria Pascucci di Santarcangelo di Romagna è la protagonista di una nuova iniziativa che vede la fusione di arte, didattica e natura. Il 10 aprile è stato inaugurato Disegno d’esame (Exam drawing), un dipinto murale realizzato sulle pareti esterne della scuola elementare dall’artista di fama internazionale Agostino Iacurci per il progetto L’ARCA di Santarcangelo, iniziativa dedicata proprio all’educazione e il rispetto della natura attraverso la cultura.

La grande pittura vuole ricreare una serie di piante e fiori di che si dispiegano sulla lunghezza della facciata. Il disegno, composto da forme elementari e colori primari, è un rimando alla purezza della semiotica infantile, semplice solo in apparenza. L’illustrazione ha infatti un grande potenziale fantastico: osservarla vuol dire aprire le porte dell’immaginazione, proprio come accadrebbe allo sguardo di un bambino. Anche se Agostino Iacurci utilizza spesso nelle sue pitture un linguaggio fatto di campiture piene e forme essenziali, in questo caso ha avvicinato la sua visione a quella preadolescenziale, ispirandosi proprio ai disegni dei più piccoli.

L’artista ha spiegato che l’opera prende spunto dal disegno del bambino di 9 anni Piero Morandi, trovato da Iacurci proprio a Santarcangelo di Romagna nel libro Arte per Gioco (un tempo intitolato Arte per nulla, 1964) edito da Calderini. Il disegno è descritto nel libro come «La rappresentazione di piante selvatiche che vivono ai margini della vegetazione rurale […] a cui Piero si è affidato per una protezione durante il giorno del suo esame». Piero inoltre è stato allievo del maestro Federico Moroni, che ha impostato la sua didattica unendo educazione e creatività, incoraggiando la libera espressione, la pratica del disegno e l’osservazione della natura. Proprio questi sono i temi principali della pittura, realizzati in un’alternanza di vitalità, colori e forme pure sui muri della scuola.

Il progetto L’ARCA di Santarcangelo – promosso da Fo.Cu.S Fondazione Culture Santarcangelo e Comune di Santarcangelo, con direzione artistica di PopUp Studio e la sponsorizzazione tecnica per la fornitura di vernici del Gruppo Ivas – prevede anche una serie di laboratori tematici per gli alunni e l’apertura della mostra Il Ramo d’oro di Allegra Corbo. L’esposizione, incentrata sulla magia e la religione, sarà composta da una wunderkammer di oggetti magici, trovati anche in natura, storie, immagini sacre e visioni. Allegra Corbo, insieme al grafico Raffaele Primitivo, ha realizzato inoltre una serie di colorati stendardi allestiti sulle pareti della scuola in attesa dell’inaugurazione del murale del maestro Iacurci.

Non è la prima volta che Santarcangelo in Romagna ha intessuto rapporti con l’arte murale: la scuola primaria Pascucci ospita già al suo interno una grande pittura realizzata da Flavio Nicolini con i suoi giovani allievi. La città inoltre è la cornice del famoso Santarcangelo Festival, la manifestazione italiana più longeva dedicata alle diverse espressioni dell’arte performativa che, quest’anno, andrà in scena dall’8 al 18 luglio.