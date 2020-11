Si chiama Lorenzo Perris, ha 28 anni ed è sospettato di aver imbrattato i muri di mezza Europa. La scritta “Geco” a caratteri cubitali e un’infinità di graffiti in ogni forma e colore sono disseminati indistintamente per le strade delle città, con una passione speciale per le vie di Roma e di Lisbona ma la caccia al writer sembra essersi conclusa. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del NAD, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale, hanno perquisito l’appartamento romano del giovane indiziato, in zona San Lorenzo, sequestrando a Perris il cellulare, il telefono e ogni sorta di materiale che possa confermare l’identità dell’“imbrattatore seriale”.

Bomber, così si definiva il writer Geco in un’intervista anonima, rilasciata al sito portoghese Ocorvo.pt. L’obiettivo era quello di riempire, di bombardare – metaforicamente, s’intende – le strade delle città, per far risaltare ovunque il suo nome e impedire a chiunque di dimenticarlo. Un vero e proprio martellamento mediatico, insomma, come quelle pubblicità che ripetono senza sosta lo stesso slogan e ti ritrovi a canticchiarle a distanza di anni, ripetutamente, senza una ragione. Geco, Geco, Geco, così, all’infinito, su superfici di ogni tipo. E alla fine ti ci affezioni anche e diventano punti di riferimento.

“L’imprendibile Diabolik de noantri”, lo ha definito qualcuno. Eppure, dicevamo, non tutti sembrano aver apprezzato l’estro dell’artista: le querele, nel corso degli anni, non sono mancate e si sono accumulate a vista d’occhio. Prime fra tutte, quelle mosse dall’associazione per Villa Pamphilj e dalla città di Lisbona, i cui muri sono stati letteralmente ricoperti di graffiti e materiale riconducibile al writer misterioso, inclusi i cosiddetti heaven spot, i punti più difficili (e pericolosi) da raggiungere. Fino a oggi, però, risalire al volto del colpevole è stato pressoché impossibile.

«Dovrebbe chiamarsi Lorenzo e vivere nel quartiere Testaccio», scriveva già quattro anni fa l’associazione per Villa Pamphilj su Facebook,«un imbrattatore seriale, ripetiamo, e non è una buona cosa si sia fatto un giro all’interno di una villa storica già presa pesantemente di mira da vandali e writers in erba: cosa si aspetta a fermare lui ed i suoi degni compari? Da parte nostra, un esposto tutto per lui, oggi presso gli uffici del XII Gruppo Polizia Roma Capitale, nei prossimi giorni anche presso la stazione Carabinieri “Gianicolense”. Servirà? Non lo sappiamo, ed è per questo invitiamo tutti a tenere gli occhi aperti segnalando e denunciando questa razza di impuniti mascalzoni».