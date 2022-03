Il Fidenza Village si apre alla Street Art, tra murales, live painting e NFT

Entra nel vivo il Fidenza Village StreetArt Festival, il primo festival phygital di street art in Italia. Diretto da Lucamaleonte, tra i nomi più conosciuti del panorama della street art in Italia e non solo, il Festival ha preso il via il 7 marzo e proseguirà fino a giugno, con il coinvolgimento di 13 artisti italiani e internazionali, che lavoreranno alla realizzazione di una serie di opere al Fidenza Village, spazio dedicato allo shooping ma anche alla creatività: Lidia Cao, OrticaNoodles, Sara Pichelli, Seth, Karan Singh, Giulio Vesprini, Pax Paloscia, Sea Creative, Marco Rea, Sten & Lex, Dimitris Taxis e Basik, oltre allo stesso Lucamaleonte.

E visto che l’arte ormai non è più solo hic et nunc – nemmeno la street art, tradizionalmente legata al contesto spaziale ma anche temporale del “supporto” – oltre alle opere in situ gli artisti realizzeranno anche delle opere digitali, attraverso la tecnologia NFT Non Fungible Tokens che, negli ultimi mesi, sta facendo discutere il settore – e il mercato – dell’arte. I proventi della vendita delle opere digitali saranno devoluti alla Onlus Make-A-Wish® Italia, un’associazione benefica che ha l’obiettivo di realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi patologie.

«StreeArt Festival è un punto di partenza importante, in un mondo che sta evolvendo velocemente e che sta trasformando l’arte e la comunicazione», ha spiegato Lucamaleonte. «Il livello degli street artist coinvolti nel festival è molto alto e il dialogo che si costruirà tra le loro opere murali e le controparti digitali NFT, coinvolgerà in maniera diretta gli ospiti del Villaggio e gli appassionati di arte urbana».

Così, gli spazi a cielo aperto del Villaggio saranno invasi da 10 grandi murales: le rappresentazioni poetiche e oniriche di Seth, popolate da bambini, le protagoniste femminili lontane dagli stereotipi di Lidia Cao, le figure quasi astratte, a metà tra arte e grafica degli Orticanoodles, il mondo dei fumetti di Sara Pichelli, la natura e gli animali di Lucamaleonte, l’astrattismo di Giulio Vesprini, le coloratissime illustrazioni di Karan Singh.

Inoltre, gli ospiti potranno anche assistere alla realizzazione delle opere, partecipando alle live painting performance di Lidia Cao, Seth, Orticanoodles, Pax Paloscia, Sea Creative e Marco Rea. Dal 7 al 13 marzo, si è già messo all’opera Lucamaleonte, mentre attualmente, fino al 19 marzo, troveremo Sara Pichelli. Dal 4 al 10 aprile sarà la volta di Giulio Vesprini, quindi, fino al 24 giugno, si alterneranno, in una serie di live performance diurne, Orticanoodles, Seth, Pax Paloscia, Lidia Cao, Sea Creative, Marco Rea.

«Il progetto rappresenta un’evoluzione del connubio tra Fidenza Village e la street art iniziato lo scorso anno», ha affermato Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village. «Il Villaggio ancora una volta punta a creare esperienze uniche dedicate ai suoi ospiti, supportando il talento e la creatività, grazie allo StreetArt Festival. Il progetto permette di superare i propri confini fisici e guardare al cambiamento in atto, alle nuove realtà virtuali nascenti, cercando di conquistare un pubblico nuovo, inclusi i collezionisti, gli appassionati di high-tech, i curiosi e i giovanissimi».

Creatività tout court: le opere NFT Non Fungibile Token saranno accessibili proprio dai muri del Villaggio che, grazie all’arte, supereranno la loro funzione di “elementi di separazione”, diventando portali verso qualcosa di molto più ampio. Gli NFT saranno realizzati partendo dai bozzetti iniziali, per poi rappresentare l’opera completa ed essere acquistati tramite un QRcode o sulla piattaforma Opensea. Il primo “drop” di 4 bozzetti è stato presentato il 7 marzo 2022, seguiranno fino a giugno altri tre “drop” di NFT.