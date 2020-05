Dopo aver risolto quel problema dell’invasione dei topi, Banksy torna a far sentire la sua voce con un nuovo lavoro, questa volta con meno sarcasmo del solito ma con molti buoni sentimenti. Dedicata al sevizio sanitario della Gran Bretagna, l’NHS – National Health Service, l’opera di Banksy è esposta al General Hospital di Southampton e, intitolata Game Changer, ritrae un bambino che gioca con una supereroina vestita di mantello e grembiule della croce rossa. Come tutti i supereroi, la sua identità è celata da una mascherina e, con il pugno rivolto verso l’alto, sembra spiccare il volo come una Superwoman. E Batman e Spiderman? Sono relegati in un secchio dei rifiuti, perché in questi giorni c’è bisogno di ben altri supereroi.

«Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po’ il posto, sebbene sia solo in bianco e nero», ha scritto Banksy su un biglietto, lasciato nell’ospedale di Southampton insieme all’opera, esposta in un atrio nei pressi del pronto soccorso. Il riferimento è alla gloriosa tradizione infermieristica britannica, iniziata dall’attività di Florence Nightingale, considerata la pioniera dell’assistenza moderna, prima ad applicare il metodo scientifico della statistica alle cure sanitarie.

L’opera, in bianco e nero tranne che per la croce rossa che spicca sul grembiule dell’infermiera, rimarrà al Southampton General Hospital fino all’autunno, quando sarà messa all’asta per raccogliere fondi per l’NHS. «I nostri ospedali sono stati direttamente colpiti dalla tragica perdita dei membri dello staff e di amici. Il fatto che Banksy ci abbia scelto per riconoscere l’eccezionale contributo offerto dal Servizio Sanitario Nazionale in questi tempi senza precedenti è un grande onore. Sarà davvero apprezzato da tutti in ospedale e senza dubbio darà anche un grande impulso al morale di tutti coloro che lavorano qui», ha commentato Paula Head, CEO del Southampton General Hospital. In precedenza, l’ospedale aveva reso omaggio a due membri dello staff, deceduti dopo essere risultati positivi al coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram . . Game Changer Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 6 Mag 2020 alle ore 9:50 PDT

Magari Game Changer non sarà poi così tanto originale ma, d’altra parte, è un’opera realizzata per un ospedale e non per una galleria d’arte e, quindi, la sua funzione, in relazione al peculiare contesto, non può che essere diversa. In ogni caso, oltre che agli infermieri e ai medici del General Hospital di Suthampton, l’opera di Banksy sembra essere piaciuta a molti: postata poche ore fa sulla pagina Instagram ufficiale del misterioso street artist, ha già raggiunto quasi 2 milioni di like.