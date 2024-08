Una nuova e misteriosa opera d’arte di Banksy è spuntata nei pressi del Kew Bridge, nella zona occidentale di Londra, tra l’elegante quartiere di Richmond upon Thames e il borgo di Hounslow. Come da prassi, l’opera è stata certificata tramite un post sulla pagina ufficiale dell’anonimo street artist ed è diventata immediatamente virale ma ha lasciato gli utenti molto dubbiosi sul suo significato. Anche se le opere di Banksy hanno un aspetto piuttosto enigmatico, solitamente portano un messaggio molto chiaro, riferite a eventi di cronaca e di attualità. In questo caso, però, il senso non è ancora stato chiarito.

Nell’opera si vede la sagoma di una capra di montagna in equilibrio precario sulla struttura portante esterna che sostiene il muro di un edificio. L’animale sembra essere sul punto di cadere e alcune pietre già ruzzolano verso il basso. Alcuni utenti hanno notato la presenza di una telecamera di sicurezza, che già era presente sul luogo, ma che sembrerebbe essere stata orientata dallo stesso Banksy per inquadrare la scena oppure, più precisamente, proprio le pietre che rotolano. Secondo vari commenti su Instagram, l’opera potrebbe riguardare il modo in cui abbiamo rovinato l’ambiente, al punto che gli animali non sanno più dove andare.

Secondo molti fan, il tema sarebbe ancora quello ambientale, un argomento che sta molto a cuore allo street artist. Sempre a Londra, a marzo, era comparsa un’altra opera, in un angolo di un giardinetto su Hornsey Road, a Finsbury Park. In quel caso, si trattava di una colata di vernice verde spruzzata su un muro bianco che, se vista frontalmente, diventa il folto fogliame di un albero di ciliegio lasciato completamente spoglio dopo una pesante potatura. Nel murales è raffigurata anche una figura a grandezza naturale con un polverizzatore spray a pressione tra le mani, simile a quelli usati per il giardinaggio.

GOAT, che in inglese significa capra, viene molto usato nel linguaggio web come acronimo per indicare il Greatest Of All Time, cioè una persona eccellente in qualcosa, specialmente nello sport. Visto che Banksy è un maestro delle coincidenze, la Capra in equilibrio precario potrebbe anche essere un riferimento alle Olimpiadi di Parigi in corso di svolgimento che, tra uno scandalo e l’altro, saranno ricordate anche come le più calde di sempre, a causa del cambiamento climatico provocato dall’inquinamento. L’immagine degli atleti di triathlon che vomitano dopo aver nuotato nella Senna è destinata a diventare iconica. Come spesso capita, è lecito sbizzarrirsi nelle interpretazioni delle opere di Banksy e spesso si indovina anche.

Quel che è certo è il valore economico del murale. Anche se l’opera non è facilmente accessibile, meglio non dare nulla per scontato: per esempio, a Parigi, nel 2019, i ladri agirono nottetempo usando un camion con piattaforma soprelevata, per asportare uno dei suoi famosi topi, nei pressi del Centre Pompidou. Per prevenire danni o furti, l’amministrazione ha già coperto la nuova opera londinese con del plexiglas trasparente.