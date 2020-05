Luckylefthand cambia il look della Louis Vuitton

Nine Colours, Nine Eyes e Nine Hearts è il titolo del murales che Luckylefthand ha dipinto sulle vetrine della sede della Louis Vuitton a Parigi

Il Coronavirus non ferma la street art. Qualche tempo fa è apparso il murales di Tvboy a Milano, ma se ci spostiamo a Parigi, più precisamente nel quartiere di Pont Neuf, possiamo ammirare il nuovo affresco Luckylefthand, pseudonimo di Steven Burke. L’artista ha realizzato un murales sulla facciata del quartier generale della Louis Vuitton. Nine Colours, Nine Eyes e Nine Hearts così si chiama l’ultima opera di Luckylefthand, si tratta di un graffito che si estende per 280 metri quadrati ed è composto da 14 dipinti colorati. Utilizzando uno stile di condensazione ispirato all’estetica degli anni ’60 e ’70, Steven Burke trasporta i passanti nei paesaggi di Hossegor, una città francese che ha ispirato l’artista per anni. Tra le immagini rappresentate possiamo vedere il sole tramonta su uno specchio d’acqua scintillante, alberi e arcobaleni che si estendono sui paesaggi con colori saturi.

Le forme semplici ma suggestive del murales trasmettono un’idea e una sensazione di positività e vivacità. Attraverso la sua arte, infatti, Steven Burke vuole lanciare un messaggio di ottimismo e conforto durante l’attuale blocco a causa del Coronavirus. Sul suo profilo Instragram Luckylefthand ha spiegato il significato della sua opera e ha descritto il lockdown come un periodo inquietante e magico, ha concluso il post con l’hastag #loveisthecure. Contro la paura e le difficoltà portate dall’emergenza Covid- 19 l’antidoto che possiamo mettere in campo è la potenza e la dolcezza dell’amore.

Le mani sono un motivo ricorrente nell’opera di Luckylefthand, e sono la metafora dell’umanità nella sua forma più universale. Sono distanti circa un metro e mezzo l’una dall’altra,ma legate nello spirito piuttosto che nella vicinanza, le mani rappresentano la mentalità attuale di oggi. A proposito del suo lavoro Steven Burke ha dichiarato: «Volevo creare questo dipinto murale per offrire ai parigini una passeggiata colorata oltre le 14 finestre, evocando una vacanza estiva pur rappresentando il periodo temporaneo che stiamo attraversando».

Un ritorno in Francia speciale quello di Luckylefthand, il quale ringrazia Louis Vuitton per avergli dato l’occasione di dipingere a Parigi, un’esperienza così significativa da definirla come un’opportunità da sogno. L’artista ha chiarito lo scopo della sua opera affermando: «L’idea di questo affresco è quello di rallegrare la vita quotidiana dei passanti». Ha poi aggiunto: «Il graffito vuole offrire un paesaggio colorato, punteggiato da mani fisicamente separate ma collegate tra loro da onde positive. Una sorta di gigantesca cartolina che ci collega gli uni agli altri».