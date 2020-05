Poster for the People: la campagna per diffondere positività nelle strade

La piattaforma di design In Good Company ha lanciato Poster for the People, una campagna per rendere omaggio al personale del SSN e ai lavoratori cardine nella gestione della pandemia. Il primo cartellone è comparso al centro della città di Leeds ed è stato disegnato dall’artista Morag Myerscough. Il messaggio riporta la frase «I nostri supereroi, vi adoriamo!». Il progetto fa parte della campagna pubblicitaria di In Good Company, un’iniziativa di street art a cura di Laura Wellington per diffondere positività e mostrare supporto a tutti coloro che mantengono il proprio posto al lavoro nel Regno Unito anche durante questo periodo difficile.

Artisti per le persone

Il poster sono stati gentilmente donati da Pop Art Media Group e rispondono a un progetto iniziale molto ambizioso. Il piano era quello di diffondere cartelloni di questo tipo in tutto il Paese, ma il dispendio in termini economici e di tempo hanno portato a un secondo progetto. Laura Wellington ha deciso di lanciare la campagna Poster for the People vendendo online otto diversi disegni per permettere a tutti di acquistare dei cartelloni motivazionali e diffondere positività a prescindere dal luogo in cui sono collocati.

Oltre a Morag Myerscough ci sono altri artisti e designer coinvolti: Studio Build, Rebecca Strickson Illustration, Anthony Burrill, FYI, Luke Tonge, Craig Black e Risotto Studio. E anche le loro edizioni presentano messaggi positivi come «essenzialmente meravigliosi, grazie» e «prendetevi cura di voi», «meritate tutti una medaglia dopo questo», «Le conversazioni creano arcobaleni».

Perché acquistare il poster

Secondo la fondatrice Laura Wellington, «Il design grafico è la chiave in una crisi: è un potente strumento di comunicazione. Abbiamo voluto creare una campagna che mantenga alti gli spiriti delle persone. Empatia e supporto per gli altri, in ogni modo, sono necessari. Come artisti e designer, prosperiamo nella creatività e non c’è più grande opportunità di essere creativi che in una crisi».

Ogni opera d’arte di Poster for the People, della grandezza di un banner di 1m x 750mm, costa 19,80 sterline e i proventi sono destinati a enti di beneficenza scelti da artisti e designer, quali St Luke’s Hospice, The Blurt Found, ARTfelt, The Trussell Trust, NHS Charities Together.