Prologis Park Lodi, il parco logistico aperto alla Street Art

L’arte urbana apre nuovi scenari anche in luoghi inaspettati: dal settembre 2021, al Prologis Park Lodi, parco logistico appena fuori dal casello autostradale Casalpusterlengo A1, hanno trovato spazio a cielo aperto le nove opere monumentali degli street artist ETNIK, FONT, HITNES, MADE, MACS, SEA CREATIVE, JOYS e VESOD. Forme, colori e temi site specific, in dialogo con l’ambiente circostante, fortemente caratterizzato dagli elementi architettonici e visivi riferiti alla dimensione del lavoro, della produttività e della funzionalità.

Insomma, non luogo a chi? Promossa al Prologis Park Lodi da Prologis, l’iniziativa ha l’intento di diffondere una nuova visione della progettazione dei parchi, promuovendo un profondo cambio di paradigma nel modo di immaginare e pensare queste aree. «L’itinerario studiato dall’art director Enrico HEMO Sironi crea un ritmo e una cadenza nelle forme e nei concetti lasciando a chi lo visita un senso di nuova identità e di spirito rinnovato, frutto di un perdersi e ritrovarsi nei colori e nelle forme nuove», spiegano gli organizzatori. «La galleria a cielo aperto, la prima mai realizzata in un parco logistico a livello mondiale, vede anche l’installazione all’interno delle opere di Etnik e Vesod di veri e propri giardini verticali che le collegano al verde circostante».

«Il parco logistico diventa luogo di socializzazione, assimilato nel tessuto urbano, contribuendo così a generare un reale valore aggiunto per il territorio», ha spiegato Sandro Innocenti, senior vice president e country manager Italia di Prologis. «Nella nostra visione, l’idea stessa di sostenibilità̀ si allarga e diventa anche fruibilità̀ e vivibilità̀ degli spazi. Il nostro impegno si rivolge con sempre maggiore attenzione sia alle aree interne come ad esempio sale relax, sale polifunzionali ecc. sia a quelle esterne con la realizzazione di spazi di ricreazione e di svago. Un approccio che mira a mettere al centro le persone che li frequentano e che appunto abbiamo voluto sintetizzare con il termine PARKlife™, per noi una vera e propria filosofia da seguire durante la progettazione dei nostri parchi».

Per scoprire le suggestioni e le potenzialità di questo luogo, a partire da sabato 28 maggio e per quattro sabati consecutivi, il 4, 11 e 18 giugno 2022, sempre alle ore 11, sarà possibile visitare il parco gratuitamente insieme a una guida specializzata, alla scoperta delle nove monumentali opere d’arte. Biglietti gratuiti acquistabili sulla piattaforma Eventbrite, “Prologis Urban Art: visite guidate alla scoperta dell’urban art”.