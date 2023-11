Roma, i pionieri della Creatività Urbana si raccontano al Ministero

Mercoledì, 29 novembre 2023, dalle 9:30 alle 13:30, alla Sala Spadolini del Collegio Romano, si svolgerà Pionieri della Creatività Urbana: Cornbread, Blek le Rat e Mono Carrasco si raccontano, giornata organizzata dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura in collaborazione con INWARD, l’Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Durante la mattinata, Cornbread, Blek le Rat e Mono Carrasco, tre icone internazionali delle culture visuali e performative, per la prima volta si incontreranno per tracciare la storia e l’evoluzione della “creatività urbana”, rappresentando il graffiti writing, la street art e il nuovo muralismo. Il versante italiano sarà rappresentato dalle testimonianze di FLYCAT, Teatro e Ozmo. Sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura.

L’evento sarà moderato da Cesare Biasini Selvaggi, direttore editoriale di exibart e sarà preceduto dai saluti istituzionali del Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC Angelo Piero Cappello e dagli interventi della Dirigente del Servizio IV della DGCC del MiC Maria Vittoria Marini Clarelli e del Direttore di INWARD Luca Borriello.

Obiettivi chiari: promuovere, valorizzare e plasmare il futuro della creatività urbana

L’obiettivo primario di questa occasione, come afferma il Direttore Generale Angelo Piero Cappello, non è solo approfondire le esperienze e le carriere degli straordinari artisti, protagonisti della mattinata, ma anche avviare un percorso di promozione e comprensione approfondita delle dinamiche interne di questo fenomeno. L’intento è infatti quello di valutarne gli impatti, integrando varie forme d’arte nei processi di recupero e valorizzazione delle aree urbane. Inoltre, si mira a definire le linee di una politica di supporto pubblico in linea con la missione istituzionale della Direzione Generale.

La tavola rotonda della creatività urbana

Protagonisti sono gli artisti che hanno scritto pagine indelebili nella storia della creatività urbana. Cornbread, il leggendario pioniere del graffiti writing statunitense, noto per aver lasciato un’impronta distintiva sulle strade di Filadelfia negli anni ‘60, sarà al centro dell’incontro. Oltre a essere un carismatico oratore pubblico, Cornbread si impegna attivamente nella lotta contro il vandalismo grafico attraverso iniziative quali l’Anti-Graffiti Network e il Mural Arts Program di Filadelfia.

Accanto a lui ci sarà Blek le Rat, l’artista francese che ha introdotto lo stencil graffiti nella street art, influenzando i migliori artisti della scena street art nel mondo, tra cui Banksy. E ancora, Eduardo “Mono” Carrasco, grafico e muralista cileno, rifugiato politico in Italia dal 1974, il cui straordinario contributo ha plasmato la scena artistica urbana in Cile e in Europa; operatore culturale, curatore di mostre e realizzatore di progetti in grandi eventi, nel luglio del 2004 l’Ambasciata del Cile a Roma gli ha conferito l’onorificenza governativa “Medaglia Pablo Neruda”.

I pionieri italiani Luca Massironi, noto come FLYCAT, Marco Zecchini, alias Teatro, e Gionata Gesi, in arte Ozmo parteciperanno al panel ampliando il dibattito attraverso le loro pratiche artistiche.