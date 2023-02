Banksy per San Valentino: una nuova opera contro la violenza sulle donne

Un regalo per tutti gli innamorati ma alla Banksy: lo street artist anonimo più famoso al mondo ha presentato su Instagram la sua ultima opera, realizzata appositamente per festeggiare San Valentino. Nel murales, che è comparso in queste ore per le strade di Margate, una città marinara nella contea del Kent, in Inghilterra, si vede una scena dall’atmosfera famigliare. Una donna dai capelli vaporosi stile anni ’50, in guanti di gomma gialli, grembiule e vestito a quadri vintage, sembra sorriderci e fare l’occhiolino, impegnata a “sistemare” un uomo – il marito? – nel cassone di un malandato congelatore. Non sappiamo cosa sia successo ma gli indizi sembrano chiari, aguzzando la vista si nota il volto tumefatto della donna, l’occhio nero e un dente mancante. «Valentine’s Day mascara», si legge nella didascalia apposta da Banksy alla foto pubblicata su Instagram.

Non è la prima opera che Banksy dedica alla ricorrenza di San Valentino. Nel 2020, lo street artist agì sul muro esterno di una casa privata nella zona di Barton Hill, un vivace quartiere di Bristol. In quel caso, il soggetto era una bambina con borsetta a tracolla e con la testa ricoperta da un velo. In mano, la piccola stinge una fionda, con la quale ha appena lanciato un proiettile di fiori rossi di plastica, spiaccicato sul muro poco più in alto.