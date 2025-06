The Wallà 2025: Alice Pasquini apre il festival di Street Art nel trevigiano

È Alice Pasquini, in arte Alicè, ad aprire stagione 2025 di The Wallà, manifestazione promossa dal Collettivo BocaVerta e che, dal 2021, ha trasformato la frazione di Vallà, del Comune trevigiano Riese Pio X, in un esempio di rigenerazione urbana nel segno della Street art. L’opera dell’artista romana, classe 1980, ha inaugurato il nuovo ciclo di interventi murali che, come da tradizione, culminerà nel Wonderwallà Festival di fine estate.

Con all’attivo opere in oltre cento città in tutto il mondo, da New York a Sydney, da Londra a Buenos Aires, Alicè porta a Vallà la sua estetica intimista, capace di coniugare delicatezza pittorica e forza narrativa. Il murale, ancora in fase di completamento, nasce in dialogo con il territorio: i bambini dell’asilo hanno reinterpretato l’opera con i loro disegni, che saranno esposti accanto al muro realizzato dall’artista. Un gesto simbolico ma anche una dichiarazione d’intenti: l’arte come momento di un processo educativo e partecipativo.

Il progetto The Wallà si configura come un dispositivo culturale con l’intento di agire sull’immaginario urbano, a partire dal gioco linguistico che unisce il termine wall (muro) al toponimo Vallà. In quattro anni, ha generato 22 murales su oltre mille metri quadrati di superfici, coinvolgendo alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, tra cui Ericailcane, StenLex, Zed1, Vera Bugatti, Agostino Iacurci, Tony Gallo, Bastardilla, Alessandra Carloni, Kraser, Zentequerente. Le opere abitano muri privati ed edifici pubblici, innescando narrazioni diffuse e ridefinendo l’identità visuale del borgo.

La scorsa edizione ha visto protagonisti Franco Fasoli, Pixel Pancho, Joys e Orion, con una rassegna di arte, musica e laboratori e facendo registrare un’ampia partecipazione. L’opera collettiva Il Piccolo Pixel, mosaico murale ispirato al Piccolo Principe e composto da 5.994 tasselli colorati a mano, ha visto la collaborazione di centinaia di residenti, artisti e visitatori. Nelle edizioni precedenti sono state realizzate due altre opere collettive: nel 2022 la trascrizione integrale delle Avventure di Pinocchio di Collodi su un muro di 50 metri da parte di mille volontari; nel 2023 un murale dedicato a Gianni Rodari con le poesie selezionate dal concorso “Semi DiVersi”, che ha visto la partecipazione di 256 poeti da tutta Italia.

«La street art crea comunità», ha sottolineato Mauro Berti, portavoce del Collettivo BocaVerta. «Con The Wallà vogliamo trasformare il percepito degli spazi quotidiani e renderli luoghi di meraviglia. Coinvolgere centinaia di persone nella realizzazione di un’opera è un modo per dire che il cambiamento parte davvero da tutti. Con l’arrivo di Alicè, The Wallà entra in una nuova fase: il progetto non è solo una galleria d’arte a cielo aperto, ma una piattaforma permanente di produzione culturale, partecipazione e racconto collettivo. Stiamo dimostrando che l’arte può essere un gesto quotidiano e condiviso. Ogni muro dipinto diventa un atto d’amore verso il paese, ogni artista un narratore di bellezza, ogni abitante parte di una storia collettiva che si scrive con i colori».

Un racconto che parla anche di cura e conservazione: il progetto collabora infatti con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, coinvolgendo un team di scienziati e ricercatori specializzati nello studio dei materiali e nella tutela delle opere murali. Nelle prossime settimane inoltre saranno annunciati gli altri due artisti invitati alla stagione 2025 insieme ad Alicè.