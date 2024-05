The Wallà: una nuova tappa per il progetto di Street Art nel trevigiano

Una mostra e una gara podistica, per scoprire il museo a cielo aperto di The Wallà: partito a maggio 2021, a Riese Pio X, nel trevigiano, il progetto di rigenerazione urbana partecipata, sviluppato su iniziativa dell’associazione Collettivo BocaVerta, può contare, a oggi, 17 opere, di cui 13 su pareti private, tra case e capannoni, e quattro su superfici pubbliche, tra scuole elementari e campi da basket e pallavolo. L’occasione per saperne di più ci sarà sabato, 11 maggio, a Villa Ca’ Amata, con una esposizione di Diego Esposito, organizzata dalla Galleria Allegra Ravizza e curata da Marco Meneguzzo, ospitata dalla galleria nella sede di Villa Ca’Amata a Castelfranco Veneto. Il giorno successivo, domenica, 12 maggio, si terrà invece una corsa podistica locale, una passeggiata non competitiva tra i murales.

Tanti gli artisti coinvolti da The Wallà, tra cui diversi nomi iconici della Street Art e del Writing, come Ericailcane, Kraser, Zed1, Zentequerente, Tony Gallo, Vera Bugatti, Alessandra Carloni, Bastardilla, Agostino Iacurci e StenLex. Ogni opera in media supera i 60 metri quadri, si stima che a oggi siano stati riqualificati oltre mille metri quadri di pareti. L’iniziativa è stata anche oggetto di studio del corso di laurea e del Master di II livello in Design di Prodotto presso la Raffles Milano Istituto Moda e Design. Inizia adesso la quarta stagione e l’inaugurazione avviene con due progetti collegati ai tour di The Wallà, in cui si approfondiscono le dinamiche di rigenerazione urbana e le scelte degli artisti legate al progetto.

La novità è la collaborazione con il gruppo che organizza la corsa podistica locale. La sesta edizione di Cori Cori Vaeà diventa così una “Street Art Run”, una passeggiata tra i murales non competitiva aperta a tutti, anche al nordic walking. Si tratta di una innovativa street art run aperta a tutti, sulla falsariga delle manifestazioni simili che vengono organizzate nelle metropoli. La partenza per i due percorsi predisposti, da 8 e 13 chilometri, è prevista per le ore 9 dagli impianti sportivi di Vallà e si snoda tra via Molino di Ferro e Borgo di San Floriano. Per chi volesse gustarsi al meglio i murales, è programmata anche una visita guidata. L’evento podistico sarà preceduto mostra Il Luogo Invisibile. È la prima mostra personale del maestro Diego Esposito ospitata dalla galleria nella sede di Villa Ca’Amata a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, che per l’occasione aprirà le sue porte al pubblico sabato, 11 maggio, dalle ore 17 alle 21.

In collaborazione con il progetto The Wallà, sabato, 11 maggio, alle 15:30, sarà organizzato un tour guidato che, attraverso le varie tappe del percorso, farà scoprire i diversi murales realizzati dagli street artist che hanno aderito al progetto. In occasione dell’apertura della mostra il tour si concluderà presso Villa Ca’ Amata dove sarà possibile visitare la mostra alla presenza dell’artista, che presenterà 17 opere.

«Siamo orgogliosi di ripartire con questa quarta stagione, quello che era decollato come una sorta di esperimento culturale e artistico inizia ora dare i suoi risultati», spiega Mauro Berti, presidente dall’associazione Bocaverta. «Sempre più persone passano per Vallà solo per vedere i murales e il patrimonio immobiliare sta acquisendo valore. Superata la prima fase di curiosità, adesso sono decine i residenti che ci chiedono di usare la loro casa o il loro capannone come tela. Non solo: molte istituzioni collegate al mondo dell’arte ci stanno contattando, siamo sicuri che The Wallà avrà un gran futuro davanti».