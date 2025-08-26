In Scena: gli spettacoli di teatro e danza di questi ultimi giorni di agosto

In Scena è la rubrica dedicata agli spettacoli dal vivo in programmazione sui palchi di tutta Italia: ecco la nostra selezione speciale di danza e teatro per questo ultimo scorcio di agosto.

Danza e teatro

B.Motion a Bassano del Grappa

Prosegue, nell’ambito di OperaEstate Festival, a Bassano del Grappa, ancora fino al 31 agosto, il festival B.MOTION, la sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo e agli artisti emergenti, con 35 nuovi spettacoli di danza, teatro e musica.

Tra gli artisti, per la Danza Jacopo Jenna con la prima nazionale di Manifestus il nuovo progetto di Matteo Maffesanti con Elevator Bunker compagine che vede attivi anche artisti con disabilità, il belga Benjamin Kahn, Andrea Costanzo Martini, Daniele Albanese, Anna Basti, Ezio Schiavulli, Pietro Babina, fondatore della storica compagnia Teatrino Clandestino. Due veri e propri Focus sono quelli dedicati a Belgio e Spagna, con Washing Machine, Tumbleweed, Demestri/Lefeuvre, Fanny Brouyaux, Ayelin Parolin, Annika Pannitto, Sergi Casero con la nuova creazione No Pares, Sigue Sigue sulle storture del capitalismo nel quale viviamo, ed Eloy Cruz del Prado.

Giovani talenti italiani under 35 debutteranno con le loro nuove creazioni: Francesca Santamaria con la prima nazionale di Good Vibes Only (The Great Effort), Marina Donatone, Leda Kreider con l’anteprima di Crave, Renato Grieco e Chiara Cecconello per la Musica, l’attore Emilio Vacca con l’anteprima di Gli anni vuoti.

Il programma completo sul sito operaestate.it.

Mercurio Festival a Palermo

Settima edizione di Mercurio, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea multidisciplinare tra teatro, musica danza e performing arts, con la direzione artistica condivisa, con gli artisti protagonisti della scorsa edizione, la curatela di Giuseppe Provinzano e lo staff multidisciplinare dell’associazione Altro e dello Spazio Franco (a Palermo dal 26 agosto al 5 ottobre, in più spazi dei Cantieri Culturali della Zisa).

Si inizia con Antonio Latella e il suo acclamato Wonder Woman, intenso lavoro sui temi della violenza di genere e della giustizia. Tra gli artisti invitati, Danio Manfredini, la genovese Compagnia Rodisio di Manuela Capece e Davide Doro, il regista e cofondatore della compagnia lombarda La Confraternita del Chianti, Marco di Stefano, l’attore e autore Niccolò Fettarappa, Damiano Privitera, direttore del Centro di produzione e innovazione teatro di figura e d’immagine Teatro del Lavoro di Pinerolo (TO); l’attrice Matilde Vigna, i romani Tony Clifton Circus. Per la danza Cristina Kristal Rizzo, Kike Garcia ballerino e coreografo madrileno; Gianmaria Borzillo, performer, danzatore e regista, Zoé Lakhnati, danzatrice e coreografa francese, la danzatrice argentina Maria Colusi.

Il programma sul sito mercuriofestival.it.

Segni barocchi a Foligno

46ma edizione del Festival Segni Barocchi, a Foligno, con la direzione artistica per il secondo anno consecutivo di Daniele Salvo (dal 29 agosto al 6 settembre). Il titolo di questa edizione, La vita è sogno, richiama il capolavoro di Calderón de la Barca, assunto qui come chiave tematica e formale. Il Festival mette in scena la tensione continua tra apparenza e verità, tra potere e coscienza, tra rappresentazione e realtà, attraverso testi classici, riscritture contemporanee, performance musicali, proiezioni e azioni collettive.

Si inaugura con La vita è sogno di Pedro Calderón de la Barca, reading con Massimo De Francovich, Daniele Salvo, Melania Giglio, Martino Duane, Alessandro Averone, Odette Piscitelli, Matteo Fiori. In programma Alessio Boni con Il resto è silenzio, dall’Amleto di Shakespeare, con Eugenio Della Chiara alla chitarra; La mirabolante historia del cavaliere dalla trista figura Don Chisciotte de la Mancia di Miguel de Cervantes, reading di e con Massimo Popolizio, e Giovanna Famulari al violoncello.

Play Iubilaeum! a Roma

Prima edizione del festival multidisciplinare Play Iubilaeum! dedicato alle arti performative (dal 30 agosto al 14 settembre presso il Parco Talenti di Roma), con la direzione artistica di Alessandro Machìa e Francesco Verdinelli (Compagnia Zerkalo, in associazione con Magazzini Artistici Aps). Teatro, danza, musica, performance e laboratori formativi, con nomi di rilievo della scena italiana, come Grazia Di Michele, Ugo Chiti e Andrea Tidona, accanto a produzioni inedite e progetti di ricerca, come uno spettacolo dedicato a San Francesco d’Assisi, diretto da Pino Quartullo.

Per la danza, la coreografa Alessia Gatta con la compagnia Ritmi Sotterranei, e Ricky Bonavita. In programma anche il debutto nazionale di un nuovo testo firmato da Alberto Bassetti, un originale Shakespeare itinerante realizzato da una giovane compagnia under 35: I tre volti di Shakespeare: Amleto, Otello, Re Lear di Germano Rubbi, una riscrittura originale che attraversa tre tragedie shakespeariane da una prospettiva femminile e contemporanea.

Info sul programma zerkaloteatro.com.

D.OFF – Incontro tra la danza e la città

Fa tappa a Matelica (MC), dal 25 agosto al 6 settembre con il titolo di D. OFF –InArt il festival nazionale di danza diffusa D.OFF – Incontro tra la danza e la città, curato dall’associazione Art Hub, con la direzione artistica di Roberto Lori e la direzione organizzativa di Marika Errigo. Danza celata, danza trovata è lo spettacolo inaugurale della Compagnia degli Istanti, con ideazione di Simona Bucci e coreografia di Roberto Lori. Dal dipinto giovanile di Marc Chagall trae ispirazione La passeggiata della coreografa Laura Corradi, un duetto interpretato da Gessica Perusi e Alessandro Catalano.

Di Raphael Bianco è lo spettacolo Leonardo Da Vinci – Anatomie spirituali (estratto), un’indagine sul corpo dei danzatori, in un vero processo di dissezione da cui emergono verità talvolta surreali, ludiche, comiche, poetiche e sconvolgenti dedicato al genio toscano; Un colpo di blu, coproduzione Compagnia degli Istanti e Arearea, un solo creato e danzato da Irene Ferrara che si ispira alla storia molto complessa del colore blu. Tra gli altri spettacoli: Immisurabile Lua di Sabrina Mazzuoli, Bus Stop di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo.

Il programma sul sito arthub.live.

Le invasioni dal futuro

Torna al Teatro India di Roma, dal 25 al 31 agosto, IF/INVASIONI (dal) FUTURO progetto multidisciplinare che lacasadargilla dedica alle scritture e ai temi della fantascienza, per poi spostarsi a settembre presso il Centro Sociale Anziani di Ostia (dal 4 al 7) e il Teatro Biblioteca Quarticciolo (dal 12 al 14).

In questa nuova edizione, IF/INVASIONI dialoga con il nostro presente, svelandone i lembi nascosti per farci scoprire che in fondo il mondo per come lo conosciamo è un falso. E ricordarci che la fantascienza, sospendendo il tradizionale criterio di verosimiglianza genera una faglia proprio nella realtà, una sorta di “riconoscimento negativo” come lo definiva Philip K. Dick: uno straniamento che ci mostra quello che già accade nel cuore opaco del nostro tempo. Il ciclo di serate aperte al pubblico è introdotto ogni sera da un’inedita istallazione multimediale site specific, The Kipple’s Chronicles, ideata e realizzata da Alessandro Ferroni e Maddalena Parise per la facciata esterna del Teatro India, omaggio alle scritture di Philip K. Dick e Kazuo Ishiguro.

Nel programma, il 27, a grande richiesta, torna lo spettacolo multimediale Klara e il sole di Ishiguro: un gioiello ibrido del XXI secolo, un affresco sull’amicizia e sulla complessità del cuore umano – sfaccettato come le percezioni di Klara, robot umanoide ad alimentazione solare, che promette di dedicare tutti i suoi straordinari talenti a Josie, la ragazzina che la sceglie come AA, la sua Amica Artificiale.

Il programma sul sito lacasadargilla.com.

L’ultima luna d’estate

In ville, parchi, cascine, corti, piazze di diverse località della provincia di Lecco, toccando anche la provincia di Monza e Brianza e il cuore del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone, si terrà dal 29 agosto al 7 settembre L’ultima luna d’estate, Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza, giunto alla 28ma edizione e realizzato da Teatro Invito e Piccoli Idilli.

Di avventura si parlerà sin dall’evento in apertura del festival, Le avventure accadono a chi le sa raccontare (J.S. Bruner), con Giuseppe Cederna in dialogo con il filosofo, scrittore e conduttore radiofonico Pietro Del Soldà, che sarà presente al festival anche con Apologia dell’avventura, diretto da Manfredi Rutelli. Cederna è ancora con lo spettacolo itinerante, Non dimenticarti mai del cielo. Fra gli ospiti più attesi c’è anche l’attore, autore e regista veneto Andrea Pennacchi.

La leggerezza della piuma

In anteprima nazionale, nell’ambito della rassegna Bellissima 2025, va in scena il 31 agosto, alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti (Forio d’Ischia), lo spettacolo PLÙMA, DISADIRARE project / capitolo III, un progetto di Manovalanza, regia di Adriana Follieri. Il progetto DISADIRARE si sviluppa intorno al tema dell’ira come metafora distruttiva dei corpi e del loro spazio.

In PLÙMA, terzo e ultimo capitolo, la ricerca tende alla leggerezza della piuma, muovendo dalla rilettura dei classici e sviluppando il lavoro in relazione alle domande del presente; l’Iliade di Omero è il sottile pretesto e sotto-testo. La regia di Follieri e la drammaturgia originale realizzata in collaborazione con Andrea W. (anche interprete insieme a Francesca Capasso e Gianluigi Signoriello) presentano tre personaggi inediti e contemporanei i cui destini citano liberamente quelli di Achille, Agamennone e Briseide, eppure percorrono tutt’altre prospettive: se gli eroi e le eroine della classicità ci si mostravano in tutta la violenza ineluttabile della predestinazione, qui le sorti e le relazioni sono spinte e determinate soprattutto dal libero arbitrio.

Arfest in Basilicata

Ottava edizione di Artfest, festival delle arti coreutiche in programma dal 25 agosto al 15 ottobre a Venosa, Melfi, Matera, Montemilone e Ginestra diretta artisticamente da Carmen Vella e Michele Merola. Dieci compagnie di danza nazionali e internazionali, per 27 spettacoli di cui 4 in prima nazionale.

Questa edizione vuole indagare il rapporto tra uomo e paesaggio valorizzando i luoghi e rendendo visibile quello che la storia, gli insediamenti umani e i processi culturali hanno tracciato sui territori. Tra i numerosi appuntamenti, oltre alla compagnia spagnola Cìa Daniel Abreu, lo spettacolo Achilles della Ocram Dance Movement, We are our roots del coreografo Roberto Tedesco, Nicola Galli per Tir danza con Cosmorama, Weirdoo + Armoniosa Unità’ firmato dalla MM Contemporary Dance Company.

Il 31 agosto il festival chiuderà la sua sezione estiva con le restituzioni al pubblico del lavoro di residenza artistica con i giovani danzatori di Artfest a cura di Roberto Zappalà con le coreografie di Maud de la Purification per Scenario Pubblico e della Compagnia Eleina D.

Il programma completo sul sito artfest.it.