La scena off teatrale e performativa in fermento: una mappatura a Roma

In un momento in cui alcune tra le maggiori istituzioni teatrali romane stanno attraversando una profonda crisi (si vedano le ultime news sul Teatro di Roma) e numerosi spazi culturali grandi e piccoli sono stati costretti a chiudere o a reinventarsi (come nel caso del Mattatoio), la scena off della Capitale si mostra in un nuovo e ritrovato fermento. Sono decine gli spazi, sia pubblici sia indipendenti, soprattutto nei diversi quartieri della città, che garantiscono la pluralità delle esperienze e dei punti di vista, puntando su innovazione, rapporto con il territorio e creazione di comunità, provando così a sopperire a un sistema teatrale cittadino programmaticamente distante dalle capitali europee.

L’Associazione Culturale Ateatro, in collaborazione con Teatro Biblioteca Quarticciolo, ha deciso di realizzare una mappatura degli spazi indipendenti e aperti all’innovazione attivi nella Città Metropolitana di Roma. I primi risultati verranno presentati il 15 aprile nella giornata di studio Roma orizzonti plurali. Quartieri Spazi Innovazione. Un appuntamento aperto alla cittadinanza oltre che agli addetti ai lavori, per valorizzare la ricchezza di esperienze e pratiche che esprimono la vitalità del tessuto culturale romano. L’incontro sarà l’occasione per discutere le opportunità e le criticità della situazione della città con chi anima questi progetti, oltre che con amministratori ed esperti.

Ma non solo. La giornata vuole essere un momento per riflettere sull’attuale situazione del sistema teatrale romano e sulle sue prospettive, a partire dalle esperienze di una serie di realtà – alcune ormai storicamente radicate, altre nate più recentemente – attive sul fronte dell’innovazione nello spettacolo dal vivo e che negli ultimi decenni, in assenza di un sistema teatrale riconoscibile, hanno svolto una funzione culturale essenziale, sul versante del pluralismo e dell’innovazione estetica, organizzativa, sociale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della ricerca Le politiche culturali per lo spettacolo nei territori che l’Associazione Culturale Ateatro conduce da tempo e che aveva già trovato un’occasione di confronto e approfondimento con l’edizione delle Buone Pratiche del Teatro dedicata a Oltre la città | Cultura territori comunità, che si era tenuta al TBQ nel 2021.