OXOCOLLECTION festeggia 10 anni

Da dieci anni OXOCOLLECTION è impegnata nel sostegno e nella promozione di artisti operanti nell’area Ligure-Apuana, stimolando il confronto dei medesimi con altri di caratura nazionale e internazionale.

Oggi, 7 luglio, per celebrare il suo decennale, nell’ Art Boutique Hotel Acchiappasogni di Barga (Lucca), OXOCOLLECTION presenta al pubblico Mr. Arbitrium, scultura bronzea di Emanuele Giannelli, già presente in collezione con La Battaglia di Babilonia.

Con Mr. Arbitrium Giannelli esprime ciò che avverte per via di sentimento, e che per via di pensiero non riesce a capire, trovando nell’arte un canale per esprimerlo e comunicarlo agli altri, rendendo visibile il reale. Sente la sfida a riflettere il mistero che ci abita, interpretarlo, renderlo percepibile. Nella tensione verso un mistero tanto insondabile quanto affascinante l’arte è un collegamento per trovare accesso alla realtà più profonda dell’uomo e del mondo, nella sua sacralità è un ponte verso l’esperienza.

«Creare con le mani per comunicare lo spirito alla materia è preghiera, avvicinarsi a cose lontane. La religiosità, come tendenza a relegarsi a un’istanza assoluta è fenomeno anteriore e più generale della fede. In qualsiasi delle possibili etimologie il concetto di religione implica una scelta che ci fa essere noi stessi» è il messaggio di cui Mr. Arbitrium ed Emanuele Giannelli si fanno portavoce.

In occasione dell’anniversario, nella serata dedicata, sarà possibile vedere anche le opere di Oliviero Rainaldi, Roberto Coda Zabetta, Pietro Ruffo, Andrea Francolino, Nina Carini, Leonardo Petrucci, Vincenzo Marsiglia, Iwayla Klinke, Giacomo Costa, Massimo Catalani, John Bellany, Keane, Fabio Maestrelli, Florian D’Angelo, Nicola Salotti, Massimo Salotti e Candida Abbondio.