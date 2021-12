Dopo il finanziamento dei lavori di restauro della Fontana di Trevi, la riapertura al pubblico dell’Arco di Giano, Fendi lega ancora una volta il suo nome alla città eterna. Questa volta con l’annuncio del completamento dei restauri delle rovine del Tempio di Venere, a cui la maison ha contribuito con 2,5 milioni di euro.

Si tratta dell’edificio più grande dell’antica Roma e oltre alle sue dimensioni, deve la sua notorietà alla particolarità del disegno architettonico. Combinando le proporzioni e la spazialità ellenistica con l’urbanistica e la tecnica costruttiva romana, il Tempio, con più di duecento colonne in granito grigio preconnesio che avvolgevano un unico spazio rettangolare, era anticamente ripartito in due aree di culto: una dedicata alla dea Venere Felice, madre di Enea, progenitrice di Augusto e quindi della famiglia imperiale, mentre l’altra alla dea Roma Eterna, personificazione sacra della città e del suo potere.

L’intervento di restauro, durato 15 mesi, ha previsto l’impiego di oltre 60 professionisti, ed è stato realizzato in partnership con il Parco archeologico del Colosseo.

– proprio il Tempio di Venere tra le altre cose era stato la location dello show Couture 2019 di Fendi oltre che della sua cena al chiaro di luna da 600 coperti dopo lo show.

Per celebrare il restauro è stato anche realizzato un volume speciale edito da Electa . Un reportarge fotografico curato da Stefano Castellani , che mette insieme immagini d’archivio del sito e foto scattate durante e dopo le varie fasi del restauro ma anche alcune foto proprio dello show Fendi Couture Fall/Winter 2019-2020 svoltosi nella cella di Venere. Il volume sarà disponibile nelle librerie a partire dall’ 11 gennaio 2022 .

Tra i vari progetti di Fendi dedicati al restauro e alla salvaguardia dei monumenti di Roma, c’è stato quello del 2015 dedicato alla Fontana di Trevi, anch’essa poi diventata il set dello show Couture 2016 del brand; il progetto Fendi for Fountains che ha riguardato il complesso delle Quattro Fontane, oltre che di altre fontane storiche come quelle del Pincio e del Gianicolo; l’installazione di una statua di Giuseppe Penone in Largo Goldoni, davanti la boutique del brand e, infine, la partnership di tre anni con Galleria Borghese.