Un team di archeologi ha da poco rinvenuto dei reperti nei pressi di Stonehenge, celebre ed imponente cromlech diventato patrimonio dell’UNESCO nel 1986. Il sito neolitico è infatti da molto tempo oggetto di ricerca di differenti studiosi, intenti non solo a scoprirne il significato e la funzione ma anche a indagarne l’area circostante. Il team di ricerca dell’Università di Bradford, in particolare, ha potuto da poco potuto ottenere un’importante scoperta grazie allo Stonehenge Hidden Landscapes Project. Grazie a questo progetto, che si avvale di un’avanzata tecnologia di trivellamento per condurre sondaggi nel terreno circostante al sito, il team ha potuto rilevare una inedita serie di 20 pozzi preistorici, a circa due miglia di distanza da Stonehenge. Dal progetto emerge inoltre che questi, come nel caso del vicino e famosissimo sito, erano disposti a formare un cerchio di circa 1.2 miglia di diametro.

La scoperta del sito di Holehenge

Dopo tale scoperta sono stati condotti sui reperti e sul terreno studi approfonditi per cercare di scoprire l’antichità del sito e la sua funzione. Dalle analisi è emerso che i 20 pozzi, che originariamente erano circa 30, vennero probabilmente realizzati dalle civiltà locali. La datazione al radiocarbonio dei sedimenti dell’area circostante ai pozzi, inoltre, indicherebbe come cronologia il 2500 aC, facendo così supporre una corrispondenza tra i reperti e il sito di Stonehenge, la cui costruzione fu intrapresa intorno al 3100 aC e si concluse intorno al 1600 aC. A causa dei tratti che l’accomunano al famoso cromlech, tra cui l’impossibilità di definirne con certezza la funzionalità, il sito ha preso il nome Holehenge.

Le sue ampie dimensioni, segnate da pozzi di circa 5 metri di profondità e 10 di larghezza, hanno quindi reso Holehenge il più grande sito neolitico del Regno Unito. La scoperta, resa nota dalla rivista Internet Archeology, ha così accresciuto l’interesse nei confronti della zona, oltre che la curiosità nei confronti delle civiltà neolitiche e delle loro credenze cosmologiche.