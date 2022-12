Un abete rosso di sei metri è stato allestito, come ogni anno, al MET di New York. È dal 1957 che il museo newyorchese porta avanti questa tradizione, presentando ai suoi visitatori il magnifico albero di Natale e l’annesso presepe davanti al coro spagnolo del XVIII secolo proveniente dalla Cattedrale di Valladolid, nella sezione Scultura Medievale. La particolarità, che molte persone ignorano, è che le decorazioni provengono da una collezione di figure napoletane del XVIII secolo donata da Loretta Hines Howard, una collezionista americana nata agli inizi del secolo scorso e morta nel 1982.

Le decorazioni di Napoli sull’albero di Natale del Met di New York: la storia

Per quasi vent’anni, Hines Howard realizzò l’allestimento delle decorazioni natalizie del museo con le figure religiose che aveva cominciato a collezionare durante i suoi viaggi a Napoli, iniziati nel 1925. Nel 1964, donò la questo tesoro, che comprende ben 250 pezzi, al Metropolitan, con la clausola che le permetteva di occuparsi dell’installazione ogni anno, personalmente. L’albero di Natale è decorato con 80 angeli e cherubini, mentre il presepe collocato alla base comprende statuine di pastori adoranti con i loro greggi, la processione dei tre Re Magi e gli abitanti del villaggio. Ci sono poi più di 50 animali, le suggestive rovine di un tempio romano, diverse case pittoresche e una tipica fontana italiana. Uno spettacolo da non perdere, in mostra fino al 7 gennaio 2023.