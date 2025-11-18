In parallelo alla grande mostra dedicata a Beato Angelico, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco inaugurano un ciclo di incontri intitolato Racconti di Restauro: una serie di conferenze ideate per avvicinare il pubblico a uno degli aspetti più affascinanti e meno visibili del lavoro museale, ovvero il restauro. Sei incontri tra novembre e gennaio, guidati dalle restauratrici e dal restauratore che hanno lavorato sulle opere esposte, offriranno un accesso privilegiato ai processi di analisi, intervento e conservazione che hanno accompagnato la preparazione della grande mostra.

Dal supporto alla pulitura, dalle indagini diagnostiche alle integrazioni finali, ogni appuntamento mette in scena il dietro le quinte della campagna di restauri condotta per l’esposizione, rivelando così la stratificazione materiale delle opere e le trasformazioni che nei secoli ne hanno ridefinito l’aspetto. Si tratta di una prospettiva senza dubbio insolita, che consente di leggere Beato Angelico e il suo probabile maestro anche attraverso la lente della tecnica e della materia.

Tra i protagonisti del programma ci sono nomi di riferimento del restauro italiano – Daniele Rossi, Muriel Vervat, Marina Ginanni, Annamarie Hilling, Letizia Nesi, Caterina Toso, Lucia Biondi, Angela Matteuzzi, Lucia Cioppi e Silvia Verdianelli -, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di capolavori come la Pala di Fiesole, il Trittico francescano, la Pala Strozzi e l’Armadio degli Argenti. Un viaggio che mette in equilibrio rispetto della patina del tempo e recupero della qualità pittorica, secondo un approccio consapevole e non invasivo, oggi più che mai al centro del dibattito sulla conservazione.

Per chi non potrà partecipare dal vivo, Palazzo Strozzi renderà disponibili sui propri profili Instagram, Facebook e YouTube una serie di video interviste con le restauratrici e il restauratore, offrendo ulteriori approfondimenti tecnici e aneddoti di lavorazione.

Programma degli incontri su Beato Angelico

Al Museo di San Marco, mercoledì, 19 novembre, ore 17, Daniele Rossi racconterà La Pala di Fiesole di Beato Angelico. Si proseguirà a Palazzo Strozzi, sempre alle 18, a partire da mercoledì, 26 novembre, con Muriel Vervat che parlerà della Crocifissione sagomata di Lorenzo Monaco. Il 10 dicembre, l’incontro con Marina Ginanni, Annamarie Hilling, Letizia Nesi e Caterina Toso sarà incentrato sul Trittico francescano, mentre il 17 dicembre protagonista sarà la Pala Strozzi, nelle parole di Lucia Biondi. Il 14 gennaio sarà la volta della Crocifissione sagomata di Pesellino, raccontata da Angela Matteuzzi e Lucia Cioppi. Ultimo incontro il 21 gennaio, con Silvia Verdianelli e l’Armadio degli Argenti.