Germania, un portale online celebra i 250 anni dalla nascita di Caspar David Friedrich

In Germania è “febbre” da Caspar David Friedrich: quest’anno si celebrano infatti i 250 anni dalla nascita del più importante pittore romantico tedesco, avvenuta il 5 settembre 1774 a Greifswald, cittadina sulla costa del Mar Baltico. Sono 200 gli eventi e cinque le esposizioni in programma per tutto il 2024 nella città natale dell’artista. Anche la Hamburger Kunsthalle, gli Staatliche Museen zu Berlin e le Staatliche Kunstsammlungen Dresden dedicano a Friedrich mostre personali e lanciano il nuovo portale online cdfriedrich.de. La banca dati, che abbraccia l’opera e la vita del maestro a 360°, presenta circa 250 tra i più importanti disegni e dipinti di Caspar David Friedrich provenienti dalle collezioni dei musei tedeschi. Il portale arriva così a coprire circa la metà dell’intera produzione dell’artista, offrendo numerosi dettagli e approfondimenti su singole opere: «Poiché alcuni dipinti sono troppo fragili per essere trasportati e i disegni sono troppo sensibili alla luce per essere esposti a lungo, solo la versione digitale consente questa esperienza complessiva» spiegano gli organizzatori. Disponibile in tedesco e in inglese e accessibile gratuitamente, il sito cdfriedrich.de è articolato in diverse sezioni. In Chronik è possibile ripercorre cronologicamente la biografia dell’artista e gli avvenimenti del suo tempo, oltre a ricercare e curiosare attraverso più di 500 eventi, opere d’arte e citazioni. La voce di Caspar David Friedrich rivive inoltre negli audio file con gli estratti dalle sue lettere e dai suoi scritti, letti dall’attore Hanns Zischler. Nelle Digital Stories opere iconiche dell’artista, come il celeberrimo Il viandante sul mare di nebbia, dipinto simbolo del romanticismo, vengono invece collegate a tematiche attuali come il rapporto dell’essere umano con la natura e il viaggio.

Come citato, cdfriedrich.de è un’iniziativa digitale in costante aggiornamento, proposta in parallelo ai progetti espositivi dei singoli musei. In questo senso, sul portale è disponibile anche un tour digitale a 360° attraverso la mostra Kunst für eine neue Zeit alla Hamburger Kunsthalle (fino al primo aprile 2024). Il progetto espositivo, incentrato sul legame tra l’uomo e la natura nei paesaggi di Friedrich, presenta più di 60 dipinti e 100 disegni dell’artista, e si configura come una delle retrospettive più complete degli ultimi anni sulla sua opera – che per l’occasione viene messa a confronto anche con lavori di artiste e artisti contemporanei. A poco più di un mese dall’inaugurazione, a fine gennaio, la mostra era già stata visitata da oltre 100mila visitatori; a questo rinnovato interesse intorno a Caspar David Friedrich va sommarsi, nel novembre scorso, la vendita da parte della casa d’asta tedesca Villa Grisebach a Berlino di uno schizzo di disegni dell’artista (Karlsruher Skizzenbuch) alla cifra di 1,8 milioni di euro.