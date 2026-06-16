Le due opere più celebri di Sandro Botticelli si rispecchiano alle Gallerie degli Uffizi: con la nuova sistemazione delle sale dedicate al maestro del Rinascimento, La Nascita di Venere e La Primavera sono ora collocate una di fronte all’altra, in un inedito confronto visivo diretto, che rappresenta il fulcro del recente intervento di allestimento promosso dal direttore Simone Verde.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di rinnovamento delle Gallerie avviato negli ultimi anni e punta a coniugare aggiornamento museografico, valorizzazione storicoartistica e miglioramento dell’esperienza di visita. Su impulso di Verde, il progetto ha interessato numerosi ambienti del museo, dal riallestimento della pittura fiamminga al recupero del Gabinetto dei Marmi antichi, dalla Sala della Niobe al restauro del Gabinetto delle Matematiche, con l’obiettivo di ricomporre e valorizzare il patrimonio storico e collezionistico delle raccolte medicee.

Le sale dedicate a Botticelli sono state completamente ripensate, a partire dalle soluzioni conservative: per la prima volta i due celebri dipinti sono ospitati in teche ermetiche che garantiscono condizioni ambientali più stabili e consentono al tempo stesso di eliminare le grandi protezioni vetrate esterne che, fino a oggi, ne condizionavano la percezione.

Il nuovo percorso propone anche una rilettura critica della produzione botticelliana attraverso accostamenti che mettono in evidenza i rapporti tra cultura classica e pensiero cristiano nella Firenze medicea del Quattrocento. Ai lati della Nascita di Venere trovano ora posto i tondi della Madonna del Magnificat e della Madonna della Melagrana, mentre La Primavera dialoga con la Madonna del Roseto e la Madonna dei Cherubini. Una disposizione che richiama la teoria della prisca theologia elaborata da Marsilio Ficino nell’ambito dell’Accademia neoplatonica sostenuta dai Medici, secondo la quale le verità del cristianesimo sarebbero state in qualche modo anticipate dalla sapienza del mondo antico.

Anche altre opere fondamentali dell’artista sono state risistemate in una nuova collocazione. Il grande affresco staccato dell’Annunciazione è stato riallestito in modo da recuperare la percezione originaria che aveva nella chiesa fiorentina di San Martino, mentre le Storie di Giuditta e l’Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive collocate nel passaggio che collega le due sale principali.

Il percorso storico dedicato a Botticelli si apre con l’Adorazione dei Magi della Cappella di Gaspare di Zanobi del Lama, celebre per la presenza dei ritratti della famiglia Medici e dell’autoritratto dello stesso artista, e si conclude con la Calunnia di Apelle, dipinta nel 1495 durante gli anni segnati dalla predicazione di Girolamo Savonarola e dalle profonde tensioni spirituali della Firenze del tempo.

Il riallestimento coinvolge anche la sala dedicata ai fratelli Antonio del Pollaiolo e Piero del Pollaiolo, contemporanei del giovane Botticelli. Qui è stata ripensata la parete che ospita le celebri Virtù, con particolare attenzione alla Fortezza, considerata la prima opera documentata del maestro fiorentino e commissionata nel 1470 da Tommaso Soderini. A completare il contesto culturale della Firenze del secondo Quattrocento sono presenti anche la Pala del Cardinale del Portogallo dei Pollaiolo e la Pala di Cafaggiolo di Alesso Baldovinetti.

Dal punto di vista architettonico e museografico, le sale adottano un “grigio Rinascimento”, tonalità ispirata alla tradizione urbana fiorentina e pensata per esaltare la gamma cromatica delle opere. Il progetto introduce inoltre nuovi basamenti in pietra, materiali storici come bronzo e pietra serena, un sistema di illuminazione calibrato su toni caldi e freddi e una segnaletica completamente ripensata, corredata da video di approfondimento e QR code consultabili tramite smartphone.

Parallelamente prosegue anche il rinnovamento degli spazi comuni: nei corridoi del secondo piano sono state installate nuove sedute ispirate ai disegni di Giorgio Vasari e sono in corso la sostituzione della segnaletica e l’aggiornamento dei dispositivi di protezione, in linea con il linguaggio architettonico rinascimentale del complesso.