A Parigi l’Arco di Trionfo “impacchettato” da Christo. Le prime foto dei preparativi

Dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 sarà visibile la nuova monumentale opera di Christo, L’Arc de Triomphe, Wrapped, prevista per la primavera 2020, poi definitivamente riprogrammata per il 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Dal 1962 fino a poco prima della sua scomparsa, il 31 maggio dello scorso anno, Christo aveva lavorato insieme a Jeanne-Claude al progetto per avvolgere il monumento parigino con 25mila metri di tessuto riciclabile color blu e argento e 7mila metri di corde rosse. Quest’autunno, dopo sessant’anni di lavoro, l’installazione diventerà realtà grazie al il Centre Pompidou e al Centre des Monuments Nationaux.

Per l’occasione, Sotheby’s presenterà la mostra The Final Christo, dove saranno esposte 25 opere che raccontano la storia del progetto. Ogni opera sarà disponibile per la vendita privata, e il ricavato sarà devoluto a favore del progetto L’Arc de Triomphe, Wrapped e della Fondazione Christo & Jeanne-Claude per salvaguardare l’eredità degli artisti.