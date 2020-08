A settembre in mostra nella galleria Bastian l’atelier di Picasso a Cannes

Pablo Picasso è stato uno degli artisti più eclettici e importanti del XX secolo e la sua produzione è stata oggetto di grandi retrospettive. La prolifica ed eterogenea produzione dell’artista permette infatti di scoprire ogni volta un lato inedito del suo processo creativo. Proprio per tale motivo la sede londinese della galleria Bastian ha deciso di dedicare all’artista una personale che inaugurerà a settembre. Invece di situare le opere all’interno delle canoniche pareti bianche della galleria, Bastian ha però deciso di ricreare l’atelier di Picasso a Cannes. Lo scopo è infatti quello di presentare una realtà immersiva in cui le opere siano messe in stretta relazione tra di loro e con il luogo in cui sono state concepite. L’atelier diventa quindi metafora della creatività dell’artista e un modo per indagare da una prospettiva inedita la sua produzione.

La ricostruzione dell’atelier di Picasso per la mostra

Per ricostruire l’atelier i designer della galleria si sono basati su fotografie dell’epoca scattate dall’artista o da suoi amici. Tra queste importanti sono le foto di Andrè Villers che ritraggono l’artista nel suo studio e nella Provenza francese e che sono esposte in mostra.

Da ciò emerge uno spazio che unisce molteplici interessi e ispirazioni, simboleggiando così la versatilità dell’artista. In mostra sono infatti presenti mobili, dipinti, stampe, disegni e ceramiche, tra cui il famoso set dei Visage Plate. Tra le opere esposte spiccano poi la scultura Wood Owl in ceramica e il famoso Minotaure caressant une dormeuse. Quest’opera, in particolare, sottolinea l’importanza della figura del minotauro nella produzione dell’artista, tanto da renderlo un vero e proprio alter ego.

La mostra proposta da Bastian, incentrata soprattutto sulla produzione grafica e in ceramica, mira quindi a collegare il corpus di Picasso con l’atelier, cercando di mettere in luce connessioni nascoste tra le opere e il luogo della loro creazione.