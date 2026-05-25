La Fondazione Ermanno Casoli ha annunciato la vincitrice della 24ma edizione del Premio Ermanno Casoli: sarà l’artista Arianna Pace a realizzare il nuovo progetto site specific destinato agli spazi di EMC FIME, azienda del Gruppo Elica specializzata nella produzione di motori elettrici e ventilatori.

Curato da Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione, il Premio Ermanno Casoli rappresenta uno dei più longevi progetti italiani dedicati al rapporto tra arte contemporanea e impresa. Il riconoscimento invita artisti di diverse nazionalità a sviluppare opere permanenti all’interno di sedi aziendali, coinvolgendo attivamente lavoratrici e lavoratori nei processi creativi e trasformando l’ambiente produttivo in spazio di relazione e sperimentazione.

Nata a Pesaro nel 1995, Arianna Pace concentra la propria ricerca sul paesaggio inteso come costruzione culturale e percettiva. Attraverso un approccio vicino all’indagine archeologica, l’artista osserva le stratificazioni tra storia naturale e presenza umana, lavorando su tracce, memorie materiali e processi di sedimentazione del tempo. La sua pratica intreccia osservazione scientifica, archiviazione e attenzione per il territorio, per una forma condivisa di sopravvivenza culturale.

Nel corso degli ultimi anni Pace ha sviluppato numerosi progetti in residenze artistiche in Italia e all’estero, partecipando a iniziative come News from Nowhere della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, Nuovo Grand Tour al Domaine de Boisbuchet in Francia e il BigCi Environmental Awards in Australia. Nel 2024 ha inoltre ricevuto il Premio GNAM al Talent Prize, grazie al quale una sua opera è entrata nella collezione permanente della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

Per il progetto sviluppato a Castelfidardo, Pace lavorerà intorno ai temi dell’aria e del suono, elementi centrali sia per l’identità produttiva di EMC FIME che per la storia culturale del territorio marchigiano, noto in tutto il mondo per la costruzione delle fisarmoniche. Il progetto metterà infatti in relazione il rumore prodotto dalle macchine industriali con la dimensione armonica e musicale del suono, trasformando frequenze e vibrazioni in un’esperienza generativa di benessere acustico.

«Il Premio Ermanno Casoli promuove il dialogo tra arte e impresa, valorizzando il legame tra creatività e innovazione in tutti i Paesi in cui Elica opera. Grazie alla sua ricerca sul rapporto tra ambiente e comunità, Arianna Pace realizzerà con i dipendenti di EMC FIME un’opera destinata ad avere un impatto profondo sull’azienda e sul territorio», ha dichiarato Marcello Smarrelli. Anche Francesco Casoli, presidente di Elica, ha sottolineato come la presenza dell’arte continui a rappresentare un elemento centrale nella cultura aziendale del gruppo.

L’opera verrà inaugurata nell’ottobre 2026 nella sede di EMC FIME a Castelfidardo e andrà ad arricchire il percorso pluriennale costruito dalla Fondazione Ermanno Casoli, realtà nata nel 2007 in memoria del fondatore di Elica. Nel corso degli anni il premio ha coinvolto artisti come, tra gli altri, Claire Fontaine, Patrick Tuttofuoco, Elena Mazzi, Andrea Mastrovito e Matteo Fato.