Bel Paese è il nuovo progetto per promuovere l’arte italiana nel mondo

Promuovere la mobilità e le relazioni tra artisti italiani mid-career con curatori e direttori di residenze artistiche e centri d’arte contemporanea internazionali, favorendo lo sviluppo delle collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato. Questo l’obiettivo di Bel Paese. Promoting Italian Art Around the World, nuovo programma di networking promosso nell’ambito di un protocollo di intesa siglato, nel luglio 2021, dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC – Ministero della Cultura – che recentemente ha presentato i vincitori dell’Italian Council – e dal Comitato Fondazioni Arte Contemporanea.

Sostenuto dal Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero per il triennio 2022-2024, sulla scia delle azioni di diplomazia culturale messe in atto con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI – Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, il programma Bel Paese prosegue il progetto Grand Tour d’Italie, che si svolse per tre edizioni, nel 2016, 2018, 2019, con finalità simili, interrompendosi causa Covid. Come in quel caso, Bel Paese vuole dare la possibilità ad artiste e artisti italiani di poter entrare in contatto con alcune delle figure professionali delle più prestigiose realtà internazionali d’arte contemporanea, al fine di creare occasioni di collaborazione e opportunità di sviluppo della carriera attraverso percorsi di promozione e valorizzazione della propria ricerca all’estero.

Nei prossimi tre anni Bel Paese. Promoting Italian Art Around the World coinvolgerà sei città italiane, 60 artiste/artisti e 30 curatrici/curatori internazionali. Generando processi socioculturali di inclusione, ascolto, costruzione di nuove strategie, il programma coinvolgerà quei centri che già per vocazione si presentano laboratori urbani nei quali si attuano fenomeni globali. Nel 2023, per la sua prima edizione, le città coinvolte saranno Napoli (10-11-12 luglio 2023) e Torino (22-23-24 settembre 2023), due centri che si fanno portavoce di un dialogo interculturale tra Mediterraneo ed Europa. Sedi ufficiali delle attività scientifiche e degli incontri di Belpaese, saranno la Fondazione Morra Greco a Napoli e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino.

«Sono felice che questo importante progetto per la promozione internazionale di artisti italiani parta da Napoli e Torino, due città per diversi aspetti capaci di interpretare al meglio la propria identità e la propria relazione con il mondo attraverso il lavoro creativo», ha commentato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Per questo continueremo a dare impulso all’arte contemporanea con iniziative e programmi come “Bel Paese”», ha continuato Sangiuliano, facendo riferimento anche al progetto di istituire la Capitale dell’Arte Contemporanea, che verrà scelta annualmente, affiancando la Capitale della Cultura e la Capitale del Libro».

A Napoli, le artiste e gli artisti selezionati sono Francesco Arena, Stefano Arienti, Betty Bee, Jacopo Benassi, Giulia Crispiani, Caterina De Nicola, Adji Dieye, Raffaella Naldi Rossano, Lina Pallotta, Giulia Piscitelli, che potranno incontrare, nella splendida sede della Fondazione Morra Greco, le curatrici e i curatori internazionali invitati: Michelle Cotton (Mudam, Luxembourg), Joao Laia (KIASMA, Helsinki), Claudia Segura (MACBA, Barcellona), Fabian Schöneich (CCA, Berlino), Milan Ther (Kunstverein, Amburgo). Le presenze a Torino sono in via di definizione e saranno rese note in un successivo momento.

«A nome di tutti i membri del Comitato Fondazioni Arte Contemporanea, sono felice di condividere con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura questo importante percorso a sostegno delle artiste e degli artisti italiani», ha dichiarato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Comitato Fondazioni Arte Contemporanea. «Bel Paese immagina e costruisce una nuova metodologia culturale che intende espandere i confini dell’arte contemporanea italiana, rafforzandone la ricezione e instaurando relazioni in una costellazione di network d’eccellenza internazionali».

Le artiste e gli artisti invitati sono stati selezionati da un comitato curatoriale composto da Anna Mattirolo e Stefano Collicelli Cagol. Il gruppo di coordinamento e operativo del progetto, espressione dello Steering Committee istituto dal Protocollo di Intesa tra il Ministero e il Comitato Fondazioni, è composto da Fabio De Chirico, Dirigente del Servizio II – Arte contemporanea, Matteo Piccioni per la Direzione Generale Creatività Contemporanea, Raffaella Frascarelli e Olivia Fortini per il Comitato Fondazioni Arte Contemporanea.