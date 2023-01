Bologna Art to Date #1. Le mostre e le inaugurazioni di oggi

In occasione dell’edizione 2023 di Art City Bologna e della 46ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti.

Untitled Association x Art City Bologna

Per questo primo itinerario vi consigliamo di incominciare il vostro giro per la città da LABS Contemporary Art, dove oggi, alle ore 16, ci sarà l’opening della personale di Greta Schödl, “Il segno traccia del nostro vissuto” a cura di Silvia Evangelisti. Il lavoro dell’artista incorpora lettere e simboli, fino a cancellare il significato originale delle parole e degli oggetti che usa impregnandoli di un nuovo significato, e suggerisce forme alternative di espressione e interpretazione.

Una volta fuori, imboccate via Guerrazzi e poco dopo, all’angolo di via dei Bersaglieri, arriverete da AF Gallery che ha ancora per pochi giorni in mostra il progetto espositivo di Giancarlo Norese realizzato con Filippo Falaguasta. “Chimera” è il risultato di un lavoro in due atti, nei quali i due artisti si sono passati il testimone per raccontare le loro rispettive ricerche.

Oggi però potrebbe anche essere la giornata giusta per allontanarsi dal Centro di Bologna e assistere all’apertura dello spazio TIST – This Is So Temporary che ospiterà fino a fine febbraio un lavoro collettivo intitolato “Farò. Pratiche Estetiche Politiche”. L’impulso dietro la ricerca dei processi espressivi che accomuna i nove artisti in mostra è la trasformazione del domani. Invece di sottostare alla temporaneità e alla precarietà paralizzanti del presente, gli artisti restituiscono la visione del futuro, dichiarando così il suo potenziale.

A sera però, alle 21, vi consigliamo un piccolo dietro front, direzione Bologna, più precisamente al Nuovo Parcheggio Stazione di via Fioravanti, per assistere alla performance della coreografa di origine greca Katerina Andreou, a cura di Xing. In occasione di Arte Fiera, la performance si riattiverà ancora, tra una settimana, sabato 4 febbraio dalle 19 fino alla mezzanotte, questa volta in forma di video-installazione.

Mappa #1, sabato 28 gennaio

01.

LABS Contemporary Art

Via Santo Stefano, 38

Il segno traccia del nostro vissuto

Greta Schödl, a cura di Silvia Evangelisti

28.01 > 11.03.2023

Opening

28.01.2023 | H. 16 > 21

02.

AF Gallery

Via dei Bersaglieri, 5/E

Chimera

Giancarlo Norese con Filippo Falaguasta, a cura di Fulvio Chimento

25.11.2022 > 05.02.2023

03.

TIST – This Is So Temporary

Via Vincenzo Bellini, 1 – Rastignano BO

Farò. Pratiche Estetiche Politiche

Group show, a cura di Yulia Tikhomirova e Maria Chiara Wang

28.01 > 25.02.2023

04.

Xing

Via Ca’ Selvatica 4/d

al Nuovo Parcheggio Stazione – via Fioravanti, 4

Katerina Andreou – BSTRD

Performance

28.01.2023 | H. 21

Video Installation

04.02.2023 | H. 19 > 24