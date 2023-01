Bologna Art to Date #2. Le mostre e le inaugurazioni di oggi

In occasione dell’edizione 2023 di Art City Bologna e della 46ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti (qui le altre tappe).

Untitled Association x Art City Bologna

La nostra seconda proposta prende avvio dalla Fondazione MAST, che in questi giorni ospita la grande mostra collettiva legata al MAST Photography Grant on Industry and Work e in particolare alla settima edizione di questo concorso che ha appena visto l’annuncio del vincitore: Hicham Gardaf (Tangeri, 1989), con una menzione speciale della Giuria a Lebohang Kganye (Johannesburg, 1990). Si tratta di un’ampia rassegna nella quale sono esposti non solo i lavori dei cinque finalisti dell’edizione del 2023, ma anche quelli dei finalisti delle precedenti. Artisti provenienti da tutto il pianeta, chiamati ad affrontare i mutamenti del mondo del lavoro e la sua stessa essenza.

Spostandoci in centro, a Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore, scopriamo nella Sala Urbana delle Collezioni Comunali d’Arte la personale dell’artista croato Slaven Tolj – “Craquelure. Pavo and me” -, curata da Daniele Capra e costituita da un intervento site-specific – una quindicina di opere oggettuali e documentative – e dalla performance Bologna, February 2023, realizzata per il museo bolognese e che si svolgerà durante il prossimo fine settimana. La mostra ha la forma di una sintetica retrospettiva, un racconto intimo condotto attraverso le vicende personali e storiche che hanno segnato la vita di Tolj, a partire dalla tragica dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia avvenuta negli anni Novanta.

In direzione di Porta San Vitale, è possibile visitare anche oggi Spazio Lavì!, che durante questo weekend ha inaugurato il lavoro di Alessandra Calò dal titolo Kochan, curato da Alessandra Sarchi. Kochan è un progetto nato nel 2016, in cui l’artista opera attraverso una sovrapposizione di carte geografiche e fotografie del proprio corpo indagando sul concetto di confine e margine, centro e periferia.

Infine un’anticipazione su quanto accadrà domani. Di nuovo “fuori porta”, verso San Lazzaro di Savena, lunedì 30, inaugurerà la mostra personale di Gerold Miller, negli spazi di Kappa-Noün, parte del main program di Art City Bologna 2023. Miller lavora sul confine tra il concetto e il quadro-cornice, tra il quadro bidimensionale e la scultura, tra la scultura e l’ambiente. Un operare estetico rigoroso, perché su questa precisione e qualità si sviluppa tutta la poetica dell’artista tedesco. Opening a partire dalle 19:30 fino a tarda sera.

Mappa #2, domenica 29 gennaio

01.

Fondazione MAST

Via Speranza, 42

MAST PHOTOGRAPHY GRANT ON INDUSTRY AND WORK / 2023

Group show, a cura di Urs Stahel

25.01 > 01.05.2023

02.

Collezioni Comunali d’Arte – Palazzo d’Accursio

Piazza Maggiore, 6

Craquelure. Pavo and me

Slaven Tolj, a cura di Daniele Capra

26.01 > 05.03.2023

Performance

04.02.2023 | H. 19 (ingresso gratuito ore 18.30-22)

05.02.2023 | H. 11 (ingresso gratuito con biglietto Arte Fiera)

03.

Spazio Lavì! City

Via Sant’Apollonia,19/A

Kochan

Alessandra Calò, a cura di Alessandra Sarchi

28.01 > 11.02.2023

04.

Kappa-Noün

Via Imelda Lambertini, 5 – San Lazzaro di Savena BO

Gerold Miller

Solo show, a cura di Valerio Dehò

30.01 > 11.03.2023

Opening

30.01.2023 | H 19:30 > 24

Aperture durante l’art week

02.02.2023 | H 10 > 20

03.02.2023 | H 10 > 20

04.02.2023 | H 10 > 23

05.02.2023 | H 10 > 20