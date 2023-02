Bologna Art to Date #7. Le mostre e le inaugurazioni di oggi

In occasione dell’edizione 2023 di Art City Bologna e della 46ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti (qui le altre tappe).

In questo settimo giorno in nostra compagnia vi consigliamo di iniziare il vostro percorso per la città da Spazio DumBO che da ieri ospita al suo interno “ANTIMATTER_Stone” di Sebastiano Pelli. Si tratta di un lavoro che è stato già esposto durante la 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica al Lido di Venezia, in collaborazione con la fondazione La Biennale di Venezia. Questa scultura dal forte impatto sociale è frutto di materiale di scarto, lamiera recuperata e rifiuti plastici.

Domani invece dalle ore 18 fino alle 22 da DumBO potrete partecipare, per il secondo anno, al primo festival italiano dedicato ai film d’animazione, VFX e alle media arts; è un evento annuale che riunisce a Bologna arte, industria e nuove tecnologie. Negli stessi spazi si terrà poi la performance audiovisiva di Monica Manganelli e Giacomo Vanelli a cura di Giulietta Fara.

Una volta fuori, a pochi metri, vi troverete nei pressi del Cassero LGBTI+ CENTER, storicamente uno dei primi circoli politici italiani impegnati nel riconoscimento dei diritti delle persone trans*, bisessuali, lesbiche e gay. Qui il lavoro di Nathalie Djurberg consiste in una installazione video in cui vedrete paesaggi dell’assurdo popolati da personaggi grotteschi, piante e animali chiamati a interpretare le pulsioni e le contraddizioni insite nell’essere umano.

Proseguendo per via Don Minzoni e percorrendo via Marconi, in direzione via Tanari vecchia c’è Gelateria sogni di ghiaccio. Qui ieri si è inaugurata la personale di Paolo Bufalini, dal titolo “Beloved” e a cura di Condylura. Si tratta di un lavoro avviato già nel 2021 tra artista e curatore, per cui Bufalini utilizza la propria sfera personale ed emotiva, dalla quale attinge i ricordi che analiticamente poi mette in luce.

Attraversate tutto il centro cittadino dirigendovi in via d’Azeglio per raggiungere OTTO Gallery Arte Contemporanea che proprio alle ore 18 oggi inaugura “Se è vero che la notte porta consiglio”. All’interno troverete infatti i nuovi lavori di Luca Caccioni, una quarantina di opere inedite e di piccolo formato che hanno come supporto l’alluminio. L’artista costruisce queste immagini evocative con tecniche di addizione o sottrazione del colore e ad esse aggiunge l’elemento grafico della scrittura che diventa emblema di una narrazione.

Una volta terminata questa immersione nelle pitture di Caccioni, riprendete via d’Azeglio, direzione Nord. Raggiunta via Marsili, troverete facilmente la galleria L’ARIETE arte contemporanea. La mostra presentata in questi giorni di ART CITY Bologna 2023 – “Angelus Novus” – raccoglie i lavori di Fabrizio Passarella e ne ripercorre la sua ricerca ultra-quarantennale.

