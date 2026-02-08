Bologna Art Week 2026: le mostre e gli appuntamenti dell’ultima giornata

In occasione della 49esima edizione di Arte Fiera e della 14esima edizione di ART City Bologna, Untitled Association consiglia una serie di mostre, eventi e iniziative da non perdere, con itinerari pensati per professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, tra mostre del main program, musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti. A questo link potete trovare i vari itinerari giornalieri, la mappa completa è invece tutta da sfogliare sull’ultimo numero di exibart onpaper, il 131, che è in distribuzione in questi giorni ad Arte Fiera e negli spazi d’arte e cultura di Bologna e di tutta Italia.

Arte Fiera in chiusura: le performance e i talk di oggi

Oggi è l’ultima giornata della 49esima edizione di ArteFiera: Cosa sarà, a cura del nuovo Direttore Artistico Davide Ferri, affiancato da Enea Righi, Direttore Operativo per il quarto anno di seguito. Dalle 11 alle 17:30, Padiglione 26, all’interno della sezione Multipli di ARTEFIERA 49, si svolge The New Many Classroom, una classroom aperta al pubblico dedicata alle pratiche, alle forme e alle economie del multiplo nell’arte e nella cultura contemporanea. Il progetto, a cura di Lorenzo Micheli Gigotti e Francesco Spampinato, è realizzato in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Arti Visive del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e si configura come uno spazio di studio, confronto e produzione attiva.

Book Talk, serie di conversazioni dedicate ai libri d’arte, prosegue anche in questa ultima giornata di ArteFiera: alle 12, INCOMPIUTO. La nascita di uno stile di Alterazioni Video e Sicilia di Renato Leotta, Franco La Cecla e Martina Motta, quest’ultima partecipa alla conversazione con Chiara Baldovini e Giacomo Porfiri di Alterazioni Video; alle 13 Screen Life e PIN. Pittura italiana del Novecento, di Flavio de Marco che dialoga con Lorenzo Balbi, Luca Bertolo e Federico Ferrari; alle 15 Notti, Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni, presentato dai curatori del volume Fabio Cafagna e Elena Volpato; alle 16 Ugo La Pietra. La mia territorialità, di Marco Scotini che dialoga con l’artista e con Manuel Orazi; per chiudere il programma, alle 17 Mercanti a Venezia. La Biennale e il suo Ufficio Vendite, di Clarissa Ricci che conversa con Francesco Angelini e Roberto Grandi.

Bologna Art Week: l’itinerario dell’ultima giornata

ll percorso che vogliamo proporvi oggi prende avvio da Piazzetta Giorgio Morandi. Alla Fondazione Federico Zeri, che ospita Chair for the Invigilator, un’installazione site specific dell’artista lituano Augustas Serapinas, curata nell’ambito dello Special Program ART CITY e del programma Cultura Lituana in Italia 2025–2026. L’opera nasce da una riflessione sul ruolo dell’osservatore e sul concetto di sorveglianza negli spazi della conoscenza. L’intervento dialoga intimamente con l’architettura e con la vocazione di studio dell’istituzione, proponendo un’esperienza di fruizione lenta e partecipata. Oggi la Fondazione è aperta con orario continuato dalle 10 alle 19. L’installazione rimane visitabile fino al 27 febbraio.

A pochi passi, Casa Morandi ospita Da e per Morandi, mostra personale di Concetto Pozzati, aperta dal 17 gennaio al 15 marzo 2026 e curata da Maura Pozzati. Il progetto mette in relazione due figure centrali dell’arte italiana del Novecento, rileggendo l’eredità di Giorgio Morandi attraverso lo sguardo critico e pittorico di Pozzati. Nell’ambiente intimo della casa-museo, le opere esposte creano un dialogo serrato fatto di rimandi formali, tensioni cromatiche e riflessioni sullo statuto dell’immagine e della pittura.

Una breve passeggiata ci conduce in via Santo Stefano, dove, negli spazi storici di Palazzo Vizzani, Alchemilla presenta Artisti Marziali, Art City Edition, una serie di performance curate da Veronica Santi, in programma nei giorni di ArtCity. Il progetto indaga il corpo come luogo di disciplina, resistenza e trasformazione, attraverso azioni performative che intrecciano pratiche artistiche, ritualità e gesti simbolici.

L’8 febbraio è l’ultima giornata di programmazione, alle ore 11 si svolge il “primo round” con Alessandro Brighetti e Jacopo Benassi, alle 12:30 il “secondo round” con Anna de Manicor e Emilio Fantin. L’ingresso è libero su prenotazione fino ad esaurimento posti (info@alchemilla43.it).

Vicinissimo, sempre su via Santo Stefano, si incontra LABS Contemporary Art, dove è in corso …dove tu stai, anche io sarò, mostra personale di Giuseppe Pietroniro, curata da Giuliana Benassi e visitabile fino al primo aprile. Pietrantonio inserisce un corpus di opere inedite nello spazio della galleria come un intervento unico, invitando il visitatore a un’esperienza di attenzione in cui l’opera emerge nel dialogo con l’ambiente espositivo. La galleria, solitamente chiusa la domenica, apre oggi in via straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La mostra prosegue fino al 7 marzo.

Siamo a due passi da Palazzo Bovi-Tacconi, nei cui eleganti ambienti Maurizio Nobile Fine Art presenta De la tierra, lo frágil, mostra personale di Augusto Gadea, aperta fino al 28 febbraio. Le opere esposte mettono in relazione pittura, installazione e processi naturali. Gadea lavora su superfici instabili e materiali che evocano l’idea di un equilibrio precario, offrendo una riflessione poetica sulla condizione umana e sul rapporto con l’ambiente.

A pochi passi possiamo vedere Om/Mother, progetto di Barbara Debeuckelaere presentato da Spazio Labò e visitabile fino al 12 febbraio. L’opera nasce dalla collaborazione con donne provenienti da otto famiglie palestinesi di Tel Rumeida e si sviluppa come un’indagine intima e politica sul concetto di maternità, cura e resistenza. Fotografia, racconto e relazione diventano strumenti per restituire una narrazione complessa e stratificata, che mette al centro le voci e le esperienze delle protagoniste. La mostra si inserisce nel programma di ArtCity per il suo valore sociale e umano.

Ci dirigiamo a Piazza Maggiore, dove all’interno di Palazzo d’Accursio, le Collezioni Comunali d’Arte presentano Sculture, mostra personale di Emanuele Becheri, curata da Lorenzo Balbi e visitabile fino al 15 marzo.Le opere dialogano con l’architettura storica del palazzo, instaurando un confronto diretto tra linguaggio contemporaneo e patrimonio civico. La mostra è visitabile oggi dalle 10 alle 18.30. Ci troviamo a pochi passi dalla Galleria Di Paolo Arte, che partecipa ad ART CITY Bologna con la propria programmazione espositiva in corso. Oltre ad ospitare opere di importanti artisti contemporanei (tra cui troviamo Sandro Chia, Francesco Jodice, Luigi Ontai e Mimmo Paladino), notevole la collezione di opere del Novecento, che include maestri assoluti come Giacomo Balla, Alberto Burri, Lucio Fontana, Joan Mirò e Andy Warhol. Normalmente la galleria apre la domenica solo su appuntamento.

Una breve passeggiata ci conduce a BoA Spazio Arte, dove è in corso OROVIVO, la mostra personale di Fiorenza Pancino, curata da Margherita Maccaferri. Il progetto esplora il tema della materia come organismo vivo, attraverso opere che indagano il colore, la trasformazione e la dimensione simbolica dei materiali. Non a caso il medium principale delle opere di Pancino è la ceramica, intrinsecamente fluida e malleabile. La mostra prosegue fino al 24 febbraio.

Tra gli appuntamenti più rilevanti di ART CITY Bologna 2026, l’Ex Facoltà di Ingegneria ospita Day Is Done. Extracurricular Activity Projective Reconstructions #2-#32 (2005–2006) di Mike Kelley. La grande installazione video + audio raccoglie una serie di brevi film musicali ispirati ad attività extrascolastiche (recite, feste, assemblee), trasformate dall’artista in una pregnante riflessione sul tempo libero e sulla disciplina scolastica. In programma nei giorni di ArtCity, oggi è l’ultima occasione per vederela.

Come pure è l’ultimo giorno per vedere Short Circuit Nature, l’installazione che Giacomo Cossio ha realizzato per Open Project negli spazi antistanti Dolfi7, al numero 7 di Pompeo Scipione Dolfi 7 (quadrante di Nord-Ovest). Cossio introduce nella quotidianità urbana un improvviso scarto percettivo attraverso due alberi che, ricoperti di colori vibranti, trasformano elementi familiari in presenze ibride ed estranianti. Il contrasto tra la materia viva e la superficie artificiale della vernice genera un cortocircuito visivo che interrompe l’automatismo dello sguardo. Gli alberi agiscono come un dispositivo di ridefinizione dello spazio e l’intervento invita a considerare il paesaggio urbano come un equilibrio fragile e negoziato, in cui la natura rivendica una nuova forza visiva.

Altri due progetti installativi – Mondobrutto, mostra di Alessio Fava a cura di Martina Magrini, e La Soglia, un progetto di MeGa curato da Lucrezia Ercoli, sono stati presentati, in occasione di ART CITY Bologna, da Open Project a Dolfi7, uno spazio pensato non autoreferenziale, ma permeabile alla città: come laboratorio culturale in cui il progetto si apre a nuove forme di pensiero e di esperienza.

Infine, segnaliamo fuori dal centro storico, la mostra Living, Working, Surviving di Jeff Wall, a cura di Urs Stahel, ospitata presso la Fondazione MAST fino all’8 marzo. La mostra presenta una selezione di grandi opere fotografiche che indagano i temi del lavoro, della vita quotidiana e delle dinamiche sociali, confermando il ruolo della Fondazione MAST come punto di riferimento della fotografia contemporanea.

Sempre a poca distanza dal centro storico, presso la Villa delle Rose, è in corso Screen Life, mostra personale di Flavio de Marco curata da Lorenzo Balbi, è aperta fino al 29 marzo. Il progetto riflette sulla centralità dello schermo digitale nella vita contemporanea, trasformandolo in paesaggio pittorico e concettuale. Oggi Villa delle Rose osserva un’apertura straordinaria in occasione di ART CITY Bologna, dalle 14 alle 20.

