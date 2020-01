Bologna by Untitled Association: dalla Stazione alla preview di Arte Fiera

Bologna Art to Date è la guida realizzata da Untitled Association con il fine di segnalare gli appuntamenti d’arte più interessanti in città, nella veste speciale dedicata all’avvento di Arte Fiera e dell’Art Week.

Riccardo Benassi alla Stazione Centrale di Bologna

Per questo giovedì, la prima realtà da evidenziare sulla mappa di Bologna stilata da Untitled Association – che trovate anche su exibart.onpaper 107 – è una collaborazione senza dubbio interessante, che vede allo stesso tavolo lo spazio espositivo Xing e le Ferrovie dello Stato Italiane, affiancate da Grandi Stazioni Retail. Si parla di uno dei main projects di Art City 2020, Morestalgia, progetto di Riccardo Benassi realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council, di cui è stato vincitore durante la quinta edizione 2019. Dal 23 al 27 gennaio, il lavoro sarà installato nella stazione ferroviaria di Bologna Centrale, occupando lo spazio sotterraneo della Hall Alta Velocità e presentando la propria essenza a passeggeri e visitatori durante tutto l’arco della giornata, dalle 6 alle 23.30, offrendo così un’anticipazione di Live Arts Week IX, dove arte e liveness si incontrano, dal 26 marzo al 4 aprile sotto la curatela di Xing.

Morestalgia è un ambiente composto da testo, suono e oggetti che ha come cuore pulsante uno schermo led penetrabile dal corpo umano. Il progetto nasce da un lavoro di ricerca teorica sul sentimento della nostalgia e sulle sue implicazioni sociali alla luce dell’ingresso di internet nelle nostre vite. Prende la forma di un’opera multimediale e multisensoriale, un oggetto di iper-design che, coerentemente con il percorso di ricerca dell’artista, affronta il tema del display nel contesto abitativo, urbanistico, infrastrutturale e comportamentale, partendo da un’analisi che pone al centro il soggetto e le sue interrelazioni.

Si aprono i cancelli per la preview di Arte Fiera

L’altro grande opening della giornata è la preview seguita dal vernissage (entrambi su invito) di Arte Fiera, che aprirà formalmente al pubblico da domani, 24 gennaio, a domenica, 26. Sotto la direzione artistica di Simone Menegoi – che insieme a Simona Bartoli ci racconta di più in questa intervista – alla guida della manifestazione per il secondo anno del suo mandato, la Fiera prosegue il suo percorso all’insegna della lungimiranza che serpeggia tra gli schemi espositivi e della qualità delle proposte.

Bologna Centrale railway station

Hall Alta Velocità (floor –4),

Entrance at Piazza delle Medaglie d’Oro and Via de’Carracci

xing.it

curata da Xing/Live Arts Week IX; in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane e Grandi Stazioni Retail

Morestalgia

Riccardo Benassi

23.01 > 27.01.2020, H 6:00 > 23:30

Arte Fiera

Quartiere Fieristico di Bologna

Piazza della Costituzion

+39 051 282 111

artefiera.it

Press preview su invito, 23.01.2020, H 11:00 > 12:00

Preview su invito, 23.01.2020, H 12:00 > 17:00

Vernissage su invito, 23.01.2020, H 17:00 > 21:00

24.01 > 26.01.2020, H 11:00 > 19:00