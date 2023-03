Ritorna il dito medio di Ai Weiwei, mai veramente scomparso, più forte che mai. Nel 1995, l’artista aveva sbeffeggiato le dinamiche del potere, esponendo il suo famigerato dito in corrispondenza di una miriade di punti di riferimento globali, edifici e monumenti intrisi di oppressione, censura e controllo eccessivo. Un mezzo sottile ma di forte impatto per ricordare alle persone l’importanza di mettere in discussione lo status quo e richiedere la rappresentazione dei propri diritti e l’affermazione dei valori personali. Avant Arte, piattaforma online che si impegna nel diffondere il lavoro di artisti contemporanei attraverso nuovi canali e linguaggi, ha creato, in collaborazione con Ai Weiwei, un nuovo progetto, “Middle Finger”, che utilizza l’immagine riconoscibile della mano dell’artista cinese sovrapposta alle viste stradali prese da Google Maps.

In questo modo che gli utenti di tutto il mondo possono esercitare il potere di reinserire l’individualità ovunque desiderino, diventando padroni dell’immaginario dominato dagli impercettibili droni che mappano i luoghi delle città che abitiamo. «Spesso dimentichiamo di avere il dito medio», ha detto Ai Weiwei a proposito di questo progetto e della sua lunga serie di fotografie “Study of Perspective”. «O anche se sappiamo di avere il dito medio, lo usiamo male. Penso che sia bene ricordare che questa parte del corpo può indicare qualcosa – un’istituzione o qualcosa che assomiglia a un potere – per far loro sapere, e far sapere a te stesso, che esisti».

Così, anche dal proprio divano, si può esercitare il diritto – e il dovere – di rivolgere il dito medio a istituzioni, palazzi, luoghi privati o pubblici: la selezione include punti di riferimento iconici, tra cui la Statua della Libertà, la Torre Eiffel, la Sydney Opera House e la Trump Tower, tra gli altri. Inoltre, l’iniziativa presenta una serie di famose opere d’arte di Vincent Van Gogh, Hans Holbein il giovane e Banksy. E, per non limitare la possibilità di scegliere, la piattaforma consente agli utenti di scaricare un ritaglio ad alta risoluzione del dito medio dell’artista, che può essere aggiunto su qualsiasi immagine.

L’archivio delle immagini sarà in mostra su avantarte.com e le persone sono invitate a utilizzare l’hashtag #studyofperspective sui social media. Parallelamente al progetto, nell’ambito della nuova mostra di Ai Weiwei al Design Museum di Londra, Avant Arte rilascerà una stampa serigrafica limitata, Middle Finger in Red, disponibile per sole 24 ore il 30 marzo 2023.