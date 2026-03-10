Con te con tutto: presentato il Padiglione Italia di Chiara Camoni e Cecilia Canziani. Ma non si arrestano le polemiche sulla Biennale

La conferenza stampa di presentazione del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Venezia è iniziata con un inevitabile ed esplicito riferimento all’attuale situazione geopolitica da parte del Ministro Alessandro Giuli.

Se il padiglione Italia, che vede come protagonista Chiara Camoni e come curatrice Cecilia Canziani, si propone come un inno al pensiero comunitario e collettivo, la Biennale 2026 nel suo complesso restituisce, dal punto di vista sia istituzionale che artistico, una clima di forti tensioni.

La Biennale Arte 2026, che si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre e avrà come titolo In Minor Keys, sarà completamente definita nelle scelte artistiche e teoriche da Koyo Kouoh, prematuramente scomparsa lo scorso maggio.

La posizione del Ministro Giuli sulla riapertura del Padiglione Russia

In un’autocrazia, l’arte è davvero libera solo quando diventa dissidente. È da questa premessa che si può leggere la posizione del Ministero della Cultura italiano rispetto alla decisione della Biennale di riaprire il Padiglione Russia. Se da un lato il ministro non può intervenire direttamente sulle scelte dell’istituzione veneziana, dall’altro – in quanto rappresentante dello Stato – ha espresso dissenso rispetto alla riattivazione del padiglione assente dalla Biennale dall’inizio dell’invasione ucraina. Un dissenso che, tuttavia, non si è esteso ad altri contesti geopolitici: nel dibattito non sono stati però citati né Israele né gli Stati Uniti.

«L’arte è, dal nostro punto di vista, una delle migliori espressioni dell’identità plurale di un popolo. Ed è libera quando è libero il governo che la mette in condizione di esprimersi. L’Italia appartiene al mondo libero ed è felice di valorizzare qualsiasi forma artistica, anche l’arte dissidente. Non si può dire lo stesso delle autocrazie che, all’interno della Biennale di Venezia, sono titolari di padiglioni come quello della Federazione Russa, che verrà aperto, contrariamente all’opinione del governo italiano che rappresento, per la libera, autonoma scelta della Biennale di Venezia che siamo tenuti a rispettare. Ne prendo atto», ha affermato Alessandro Giuli, continuando poi così: «Quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico non si ha la libertà consentita alla pura espressione artistica, quell’espressione artistica che il popolo ucraino vede ogni giorno calpestata dalle bombe della Russia che da oltre quattro anni ne ha invaso i confini, le case, le famiglie, la libertà».

Il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco ha risposto ai commenti sottolineando l’autonomia dell’istituzione, che rifiuta qualsiasi forma di censura e parla, in riferimento al punto di vista di «una diversità di espressione dettata della procedure e dalle leggi internazionali».

Buttafuoco ha anche colto l’occasione per affrontare le numerose critiche che hanno sottolineato la completa assenza di italiani tra i 111 artisti selezioni dal team curatoriale di Koyo Kouoh, spiegando come il fatto sia dovuto alla prematura scomparsa della curatrice, per la quale sarebbe stato organizzato un tour tra le principali città italiane per conoscere a fondo e incontrare diversi artiste e artisti del nostro Paese.

Il Padiglione Italia di Cecilia Canziani e Chiara Camoni

Il Padiglione Italia, curato da Cecilia Canziani e affidato all’artista Chiara Camoni, si configura fin dal titolo Con te con tutto come un invito alla collettività: un progetto costruito sul fare insieme e sul sentire condiviso, in piena assonanza con il tema di questa Biennale.

«Nel lavoro di Chiara Camoni io ho imparato a vedere il mondo», ha dichiarato Canziani durante la presentazione, sottolineando come il progetto nasca da un rapporto di lunga durata con la pratica dell’artista. Il padiglione si sviluppa come un’unica installazione che coinvolge l’intero spazio espositivo, articolandosi nelle due tese e configurandosi come il progetto più ampio mai realizzato da Camoni.

Nella prima tesa prende forma una vera e propria foresta di sculture antropomorfe: presenze che emergono da gesti minimi e ripetuti e che sembrano attrarre nel proprio corpo frammenti del paesaggio in cui l’artista vive e lavora. I corpi delle sculture e quelli dei visitatori sono invitati a un incontro reciproco, instaurando una relazione di prossimità che dissolve la distanza tradizionale tra opera e pubblico.

La seconda tesa apparirà invece come un mondo in costruzione, uno spazio dominato da una dimensione dichiaratamente orizzontale. Qui l’installazione si espande fino ad abbracciare l’intero padiglione, trasformandolo quasi in un ambiente domestico: un luogo da attraversare liberamente, da esplorare senza gerarchie, dove il gesto artistico si intreccia con pratiche di condivisione e convivialità.

Partendo dalle premesse del lavoro di Camoni —profondamente radicato in una pratica comunitaria e partecipata— Canziani ha scelto di adottare la stessa postura curatoriale, invitando altre voci a contribuire al progetto. Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli —curatrici del Pirelli HangarBicocca di Milano, dove la Camoni ha recentemente esposto — cureranno la sezione Dialoghi, mentre lo studio Lungomare si occuperà del public program, dell’identità visiva, del design editoriale e del progetto di accessibilità. Il catalogo sarà invece pubblicato da NERO Editions.