Cosa vedere a Torino durante l’Art Week #4: tra fiere e gallerie d’arte

In occasione della settimana di apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artisssima, Flashback e The Others e in concomitanza con l’uscita della nuova edizione di Torino Art to Date (leaflet e su exibart on paper) in cui si segnala la programmazione delle mostre ed eventi sul territorio, Untitled Association è lieta di segnalare ogni giorno ai professionisti del settore, appassionati d’arte o ai semplici curiosi qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere alla Torino Art Week 2023, tra mostre nei circuiti istituzionali e off, eventi collaterali, spazi indipendenti e gallerie private.

Nuovo giro per la Torino Art Week, con le mappe di Untitled Association: oggi si parte da Villa Sanquirico, per poi spostarsi verso il padiglione di The Others Art Fair, la fiera Flashback Habitat, galleria Peola Simondi, Norma Mangione Gallery, galleria Metroquadro, galleria Febo e Dafne, per concludere il nostro itinerario alla Mole Antonelliana, nella quale sarà possibile mirare la Luce d’Artista Il Volo dei Numeri di Mario Merz. Inoltre, fuori itinerario, nello stesso giorno inaugureranno due mostre presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Artissima sarà aperta per la preview (solo su invito).

Torino Art Week 2023, dalle fiere alle Luci d’Artista

Nel quarto giorno della settimana torinese tutta dedicata all’arte, vi suggeriamo di iniziare da The Others Art Fair presso il bellissimo Padiglione 3 di Torino Esposizioni. The Others Art Fair 2023 ha l’obiettivo di porre in risalto il mondo dell’arte contemporanea attraverso un luogo in grado di generare una rete basata sulla comunità di artisti che frequentano ogni anno The Others. I temi di quest’anno saranno il legame con il territorio di appartenenza, l’incontro tra arte visiva e altri linguaggi, il rapporto con la fotografia contemporanea, l’ambiente e i suoi elementi e molto altro.

La seconda tappa proposta è Villa Sanquirico dove sarà presente la mostra New Egg che fa parte dei progetti speciali fuori fiera di Artissima in collaborazione con varie realtà – istituzionali e non – del territorio torinese. Giannoni & Santoni, realtà specializzata nella progettazione di spazi e opere ad alto valore artistico, presenterà la mostra che vede protagonisti inaspettati pollai domestici immaginati dal duo artistico Vedovamazzei. Prima espressione di OFF, marchio dell’azienda nato proprio con la missione di dare origine a oggetti/opere fuori dagli schemi orientati verso un nuovo rapporto con la natura, New Egg è un progetto curato da Nicolas Ballario e sviluppato in collaborazione con Paolo Parisi, il più apprezzato produttore al mondo di uova di alta qualità.

Risalendo il Po attraverso il Parco del Valentino, attraversato Corso Vittorio Emanuele II, prendiamo la bella Via della Rocca, dove, al numero 29, la Galleria Peola Simondi ci accoglierà con una mostra collettiva dal titolo SIMBIOSI. Le interconnesse trame dei funghi. Prima edizione di Post Scriptum, il format con il quale la Galleria Peola Simondi ha aperto la sua stagione espositiva. Curata dalla galleria in collaborazione con Laura Pugno, la mostra si focalizza sul mondo dei funghi e sulle connessioni che essi creano nel nostro pianeta, con una serie di opere di Takashi Homma, Claudia Losi, Laura Pugno e Flaminia Veronesi.

Non è ancora aperta la mostra Porti di Gabriele Basilico, che sarà inaugurata il prossimo sabato, 4 novembre, presso la galleria Photo & Contemporary di via dei Mille. Vi consigliamo sin d’ora di tornare in zona nei prossimi giorni per visitarla.

Risalendo il Lungo Po Armando Diaz, svoltando a sinistra in via Armando Pescatore, eccoci subito dentro la Norma Mangione Gallery. Già da oggi qui sarà visitabile la mostra collettiva Ghost Track.

Proseguendo lungo via Pescatore e svoltando a destra, ci troveremo in prossimità della galleria Metroquadro, in corso Maurizio 73. In mostra una personale di Mel Bochner, artista che incentra la sua ricerca sul linguaggio, il suo significato e la sua rappresentazione. Metroquadro ha presentato in Italia i monoprints di Mel Bochner fin dal 2009, anno in cui l’artista ne ha iniziato la produzione. In questa sua quinta personale presso la galleria, sono in mostra gli ultimi lavori, già diventati iconici.

Non distante da quest’ultima tappa, consigliamo di raggiungere la galleria Febo e Dafne, all’interno del cortile di via Vanchiglia 16, che presenta Sottopelle, mostra personale di Pier De Felice. La galleria ci offre una serie di lavori in cui oggetti della quotidianità vengono elevati a soggetti di un mondo immaginario e ideale. L’esigenza dell’artista è di restituire nuova vita alle cose date per acquisite o scontate, con l’intento di sottolineare l’importanza che hanno i piccoli gesti per la salvaguardia del pianeta e in difesa della sua bellezza.

L’ultima tappa del nostro percorso sarà la Mole Antonelliana dove è presente la luce d’artista che chiuderà l’itinerario di oggi: Il volo dei numeri, di Mario Merz. La luminosa serie dei numeri di Fibonacci, creata con neon rossi, è stata realizzata nel 2000 per Luci d’Artista e collocata lungo la curvatura della grande cupola della Mole.

Prima di lasciarci, segnaliamo oggi l’apertura di Artissima in preview su invito e l’inaugurazione di due mostre presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane 16: la mostra di Paolina Olowska dal titolo Visual Persuasion, (performance alle ore 19.30) e Vestiges, mostra personale di Peng Zuqiang, vincitore lo scorso anno ad Artissima dell’illy Present Future 2022 Prize.