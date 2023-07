Damien Hirst fa rifiorire il flagship store Tiffany & Co a Tokyo

Ancora una volta, Tiffany & Co apre le porte – letteralmente – all’arte contemporanea e lo fa in grande stile e su scala monumentale. Dopo la ristrutturazione dello storico store sulla 5th Avenue di New York, che in pratica è diventato un museo, con 40 opere d’arte, da Jean-Michel Basquiat ad Anish Kapoor, alcune delle quali appositamente commissionate dal brand ed esposte su dieci piani, questa volta si vola a Tokyo. Nella capitale giapponese, precisamente a Ginza, il rinomato quartiere delle firme, Tiffany & Co ha presentato il suo rinnovato flagship store, che immediatamente colpisce l’occhio grazie a una installazione monumentale di Damien Hirst. Il pattern dei ciliegi in fiore, una delle serie più recenti e apprezzate dell’artista britannico, ricopre l’intera facciata del negozio del colosso del lusso, con una scansione a tasselli della sua incantevole tavolozza di colori tenui.

Progettato da Kengo Kuma and Associates nel 1996, il flagship Tiffany & Co a Ginza si estende su 580 metri quadrati e tre piani. La facciata è composta da 292 pannelli in alluminio e vetro disposti con angolazioni diverse, consentendo alla luce di entrare negli ambienti e diffondersi in maniera sfaccettata, proprio come farebbe sulla superficie di un diamante accuratamente tagliato. A proposito, negli scorsi giorni, Tiffany & Co ha annunciato l’acquisizione di una gemma straordinaria, da oltre 10 carati: il Tiffany Muzo Emerald, proveniente dalle miniere di Muzo in Colombia, a circa 60 chilometri da Bogotá, dove vengono rinvenuti i migliori smeraldi del mondo.

Il pattern Cherry Blossom, che Hirst ha usato per centinaia di opere di ogni forma e dimensione, si adatta perfettamente anche a questo supporto inconsuetamente monumentale, irradiandosi dal basso, a livello strada, dove la tonalità prevalente è blu, fino all’alto, con l’esplosione di rosa, bianco, verde e rosso della fioritura dei ciliegi. Anche gli interni sono stati adattati a questa nuova intonazione, con il motivo riprodotto su carta da parati e in dettagli scintillanti da scoprire su lampadari, lampade da tavolo e vetri.

Peraltro, in Giappone, lo scorso anno, la serie pittorica Cherry Blossom, realizzata da Hirst nel corso del 2021, era stata presentata in occasione di una grande mostra al National Art Center di Tokyo, in collaborazione con la Fondation Cartier pour l’art contemporain.