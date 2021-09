Damien Hirst firma la copertina del nuovo album del rapper Drake

Il rapper e produttore discografico Drake ha confermato la data di uscita del suo prossimo album, Certified Lover Boy, e su Instagram è stata già mostrata la cover ufficiale, realizzata da sua maestà Damien Hirst. Dopo aver sbancato il mercato degli NFT con il suo progetto delle 1000 opere su carta da 25 milioni di dollari, l’artista britannico continua a giocare con il tema della reiterazione, già caro per i fortunati dot painting, e per questa nuova collaborazione ha “saccheggiato” la tastiera di WhatsApp, con la copertina che ritrae 12 emoji della “donna incinta” in varie tonalità della pelle e dei capelli, con diversi colori della maglia.

In qualche modo, potrebbe trattarsi di una rivisitazione decisamente più scanzonata di un soggetto già affrontato. Nel 2005 Hirst presentò The Virgin Mother, una statua femminile alta 10 metri, realizzata in oro, argento e bronzo, realizzata in tre esemplari esposti nel cortile di Lever House a New York, all’esterno della Royal Academy di Londra e al Porto di Fontvieille, a Monaco. Una metà della statua raffigura la donna incinta nuda, mentre l’altra mostra cosa c’è sotto la pelle: muscoli, ossa e il feto, all’interno dell’utero.

La scultura è considerata, a sua volta, la versione femminile di un’altra opera di Hirst, Hymn, realizzata tra il 1999 e il 2005, una replica esatta, in scala più grande, del famoso modellino anatomico della Humbrol Limited, solo che il giocattolo costa circa 15 dollari, mentre la scultura vale più o meno un milione di sterline.

Sulla pagina dell’account DrakeRelated è stata pubblicata una foto dell’opera inedita per la cover, con la didascalia, “1 of 2 by Damien Hirst”, suggerendo che o esistono due edizioni dell’opera d’arte o che l’artista ha creato un altro lavoro appositamente per il prossimo album di Drake, il cui nuovo album uscirà il 3 settembre e dovrà vedersela con Donda, del rivale Kanye West, in uscita praticamente in contemporanea.