David Hockney da Times square a Tokyo, con la sua nuova opera digitale

David Hockney prosegue nella sua longeva carriera sperimentando il medium digitale nella sua produzione artistica. Remember you cannot look at the sun or death for very long è l’opera che verrà trasmessa tramite maxischermi in più città del mondo. Un video animato di due minuti e mezzo dal primo maggio illumina le notti di Times Square in un’iniziativa che coinvolge altre quattro piazze, crocevia sparse per il globo.

David Hockney per CIRCA da Times Square a Tokyo

Times Square di New York, Picadilly Lights di Londra, Yunika Vision di Tokyo, Coex K-POP Square LED screen di Seoul e Pendry West Hollywood di Los Angeles, sono i punti di connessione per mezzo dei quali sarà proiettata la nuova opera digitale di David Hockney Remember you cannot look at the sun or death for very long. CIRCA è la piattaforma innovativa che mostra l’arte digitale negli spazi pubblici e ha curato questa collaborazione globale. La stessa piattaforma che già nel 2020 aveva sostituito l’arte alla pubblicità nei maxischermi di Piccadilly Circus a Londra, progetto nato da un’idea dell’artista Josef O’Connor. Così, dopo artisti come Ai Weiwei, Cauleen Smith ed Eddie Peake, questa è la volta di David Hockney.

Remember you cannot look at the sun or death for very long è un’alba digitale che vuole portare un forte messaggio di speranza e collaborazione, è stata realizzata durante il periodo del primo lockdown. Il sole lentamente si affaccia da uno scuro orizzonte, donando colore al cielo e al paesaggio e diventando sempre più luminoso, mentre i suoi raggi si diffondono sullo schermo. Questo progetto diffuso coincide con l’uscita del nuovo libro di Hockney “Spring Cannot Be Cancelled” e anche con la sua mostra alla Royal Academy The Arrival of Spring, Normandy, 2020.

David Hockney e il digitale

A Bigger Splash è uno dei lavori più celebri di David Hockney, realizzato nel lontano 1967. Da quel momento sino a oggi, la produzione artistica di David Hockney non si è mai arrestata. L’artista britannico conta numerose sperimentazioni in svariati campi: dalla pittura all’incisione, dalla fotografia alla scenografia. Per Remember you cannot look at the sun or death for very long, Hockeny ha preso tra le mani il suo iPad e ha dato spazio al suo spirito creativo. Già nel 2010 si registrano alcune sue opere realizzate con un mezzo digitale, iPad o iPhone, Brushes per esempio è un’app che Hockney ha utilizzato. Un grande artista rappresenta sempre lo spirito di un tempo, a volte si diletta in esercizi di stile.