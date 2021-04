Feasts of hunger: Smith, Crespo, Cenci – Spazio ORR

«Se ho appetito, non è che di terra e di pietre […] mangio l’aria, la roccia, le terre, il ferro». L’eco delle affilate parole di Arthur Rimbaud costituisce l’agente perturbante che sostanzia l’esposizione “Feasts of hunger”, come un costante sottofondo. Il progetto, realizzato in collaborazione con la collezione Ghigi e aperto al pubblico lo scorso quattordici febbraio, difatti, riprende la titolazione dalla celebre poesia dello scrittore francese. L’evento coincide con la prima mostra del 2021 progettata nell’ambito dell’attività di Spazio ORR, realtà indipendente, sorta a Brescia due anni fa.

Dunque, presso gli ambienti di KAPPA-NöUN, luogo di sperimentazione fondato dallo stesso Marco Ghigi a San Lazzaro di Savena (in prossimità di Bologna), è proposta una selezione di lavori di Michael E. Smith, Giulia Cenci, June Crespo. Si tratta di autori che, diversi per generazione e formazione, nello snodarsi delle rispettive ricerche, pur nel rispetto delle specificità di ciascuno, accennano affinità estetiche, qui raccordate semanticamente e con ulteriore pertinenza, dai versi di Rimbaud. Complessivamente, il dettato espositivo si distingue per una denotabile rarefazione, efficace nel concedere alle tre opere il respiro necessario per garantirne la corretta leggibilità, valutandole ora come una prospettiva autonoma, ora al pari di una parzialità afferente a una speculazione condivisa. Ne emerge un significativo studio sulle forme, sui materiali e, più in generale, sugli strumenti espressivi impiegati. Questi, in particolare, manifestano un notevole delta di eterogeneità, dimostrando, al contempo, sia l’unanimità, da parte dei tre interpreti, di un approccio interdisciplinare che, nondimeno, la sensibilità soggettiva nel commisurarli in funzione della propria operazione. Di scarto produttivo, organico, sintetico, di origine naturale, meccanico, biomorfico, anamorfico, di recupero o spurio, ogni artista si è concentrato sullo spettro di soluzioni offerto dall’implosione dell’odierna civiltà della tecnica, formulandolo tramite il proprio alfabeto.

Smith, esternando una certa ambiguità, coniuga elementi riconducibili a sfere del sociale e dello scibile incongruenti, impostando forti cortocircuiti percettivi, che, sfaldandole, scardinano le convenzioni della tradizione visiva e della cultura oggettuale, tratteggiando, infine, una nuova e straniante iconografia. Cenci, con la rielaborazione di residui disparati della quotidianità e della produzione industriale, pone in risalto, senza compromessi, la loro corruzione agli effetti dell’ordinaria obsolescenza. Facendo di quest’ultimo aspetto linguaggio, lei ne svela gli umori derivanti dal congenito principio di deterioramento. Crespo, grazie al riferimento al corpo, verifica i perimetri di biologico e sintetico, ragionando sulle relative implicazioni simboliche, nonché sulle conseguenti proprietà espressive, negli argini di un’indagine mirata a intersecare istanze contrapposte.

È tale considerazione transitiva del materiale, in grado di qualificarsi di una pluralità di caratteri e di rivelarsi permeabile da molteplici indirizzi di senso, a costituire il comune denominatore dei tre conseguimenti presentati, delineando un orizzonte corale. Secondo tali accenti, si riscontra un’estetica d’insieme difficilmente ascrivibile ai domini prestabiliti dell’arte contemporanea, dove appare maggioritaria l’intenzione di investigare, in chiave tanto tautologica quanto metaforica, assecondando un’angolazione innovativa, i mezzi plausibili della narrazione visiva, restituendo una fotografia fedele dell’indeterminazione dei tempi correnti. “Feasts of hunger” è aperta al pubblico fino al 18 aprile.