Fondazione ICA e Fondazione Pomodoro insieme per il premio di scultura

Un nuovo capitolo per il Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura: la Fondazione Arnaldo Pomodoro ha annunciato la partnership con Fondazione ICA Milano, per rafforzare il carattere internazionale e sperimentale del riconoscimento dedicato alla scultura contemporanea. La nuova collaborazione vedrà l’VIII edizione del Premio andare in scena negli spazi di Fondazione ICA Milano, nella primavera del 2026, con una mostra collettiva degli artisti finalisti selezionati. La collaborazione con Fondazione ICA non è l’unica novità: quest’anno, grazie al sostegno di Venini SpA, il premio in denaro triplica, passando da 10mila a 30mila euro.

Istituito nel 2006 per volontà di Arnaldo Pomodoro, il Premio si rivolge ad artisti tra i 25 e i 45 anni, premiando ricerche che ridefiniscono il concetto di scultura e valorizzano il dialogo con altre discipline, dal design all’architettura. «La dimensione internazionale del concorso è parte costitutiva del progetto, in un momento storico in cui è fondamentale confrontarsi con un respiro culturale disteso e ampio. Sarà interessante veder lavorare questi artisti tutti insieme, durante l’allestimento della mostra, e mettere a confronto le diverse esperienze e sensibilità, in una sorta di “cantiere” o di “officina” della creazione», dichiarava Arnaldo Pomodoro, in occasione della prima edizione del Premio.

La shortlist della settima edizione comprende Bronwyn Katz (1993, Kimberley, Sudafrica), Dan Lie (1988), Công Tùng Trương (1986, Dak Lak, Vietnam), Luana Vitra (1995, Contagem, Brasile) e Ji Yu (1985, Shanghai, Cina). Ogni finalista sarà chiamato a esporre una nuova opera, che verrà inclusa nelle valutazioni finali della Giuria. Il vincitore sarà proclamato in occasione dell’opening della mostra, curata da Federico Giani e Chiara Nuzzi.

Il Comitato di Selezione è composto da Alvin Li, Tate Modern di Londra, Diane Sousa da Silva Lima, curatrice indipendente, Gabi Ngcobo, Kunstinstituut Melly di Rotterdam, Billy Tang, Para Site di Hong Kong, Gaëtane Verna, Wexner Center for the Arts di Columbus (OH). La Giuria, presieduta da Anne Reeve, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di Washington, annovera tra i suoi membri Sohrab Mohebbi, Sculpture Center di New York, Julia Morandeira Arrizabalaga, Museo Reina Sofía di Madrid, oltre a Federico Giani e Chiara Nuzzi.