Frida Kahlo: a Verona un’immersione nella sua vita rivoluzionaria

Dietro il grande mito di Frida Kahlo continua a esistere un’artista complessa, profondamente radicata nella cultura messicana e capace di trasformare la propria biografia in una potente costruzione estetica e politica. Questa Frida, più sfaccettata e stratificata, è la protagonista di Frida Kahlo. A Revolutionary Life, l’opera immersiva ideata da Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi e Vittorio Guidotti, ospitata al Teatro Ristori di Verona fino all’11 ottobre. Prodotto da CREA Impresa Sociale, società strumentale di Fondazione Cariverona, il progetto si presenta come una grande installazione audiovisiva, di 45 minuti circa, in cui immagini, musica e parola costruiscono un ambiente totalizzante che avvolge lo spettatore. Lontano dalla formula della mostra biografica, il lavoro sceglie di entrare nel laboratorio emotivo e simbolico dell’artista messicana, trasformando la sua esistenza in un paesaggio visivo in continua metamorfosi.

Il percorso si sviluppa come una sequenza di capitoli che attraversano episodi, ossessioni e snodi fondamentali della vita di Kahlo. Si parte da Il mondo riflesso, ispirato all’idea di una vita che apre continuamente sentieri inattesi, per proseguire con Attraverso la città e L’incontro, dedicato alla scoperta di Diego Rivera, presenza determinante nella sua vicenda personale e creativa. Con Un respiro rivelatore si torna invece all’infanzia della pittrice, quando la poliomielite la costrinse a lunghi periodi di immobilità e l’immaginazione divenne il suo primo strumento di evasione. Da qui la narrazione si apre alle radici culturali della sua opera: in Radici (le antiche civiltà) emergono i simboli e gli archetipi della tradizione precolombiana, mentre Matrimonio (la vestizione della Dea) mette in scena la tensione tra princìpi maschili e femminili che attraversa gran parte della sua produzione.

Seguono La Rivoluzione e Los Estados Unidos, dedicate rispettivamente all’impegno politico e al rapporto ambivalente con la modernità americana. L’atmosfera si oscura poi con Lo sguardo accecante, che introduce il territorio visionario di Danza macabra (sogni e incubi). La riflessione sulla costruzione della propria immagine culmina in Una vita in scena, mentre Il sogno del cervo ferito (persi nel suo mondo) conduce il visitatore dentro una dimensione in bilico tra presagio e memoria. Il percorso si conclude con Frida vive (il tram), riferimento all’incidente che nel 1925 cambiò radicalmente la vita dell’artista. Non come semplice episodio tragico, ma come momento originario da cui avrebbe preso forma la sua irripetibile energia creativa.

A rendere particolarmente interessante il progetto è la scelta di non limitarsi alla narrazione del dolore. Una lettura che, negli ultimi anni, è stata messa in discussione anche da diversi studi sulla sua opera. Lo storico dell’arte Francesco Pierangeli in Magical Narratives: Exploring the Roles of the Ex-Voto in the Art of Frida Kahlo and Dino Buzzati ha sottolineato come molti lavori di Kahlo dialoghino con la tradizione popolare messicana degli ex-voto, o retablos, piccoli dipinti devozionali che raccontavano eventi straordinari e vicende personali. Nelle mani dell’artista, tuttavia, questo linguaggio si trasforma in qualcosa di radicalmente diverso: non una richiesta di miracolo, ma un’affermazione di sé, la pura contemplazione della propria stessa vita come un miracolo.

Le immagini del corpo ferito che popolano i suoi dipinti non sarebbero quindi soltanto testimonianze di sofferenza, ma anche dichiarazioni di resistenza e resilienza. Come osserva Pierangeli, rappresentare il dolore diventa per Kahlo un modo per celebrare la propria capacità di sopravvivere e continuare ad amare la vita. Allo stesso modo, prosegue Pierangeli, gli elementi fantastici che attraversano la sua pittura non andrebbero interpretati esclusivamente attraverso le categorie del Surrealismo Europeo o del Realismo Magico, ma come espressione di quella particolare dimensione culturale in cui il meraviglioso appartiene naturalmente alla cultura messicana.

È una prospettiva che emerge anche nell’opera del Ristori, dove il Messico non appare come uno sfondo folkloristico ma come presenza fondante e costitutiva dell’identità dell’artista. Del resto, Kahlo non si limitò a rappresentare il proprio Paese: finì per incarnarlo, intrecciando continuamente racconto individuale e immaginario collettivo. A sostenere il percorso visivo è la colonna sonora composta da Luca Longobardi, che attraversa epoche e registri differenti, da Gracias a la vida di Violeta Parra nell’interpretazione di Gabriella Ferri all’Ave Maria di Mina, passando per Stand by Me, La Vie en Rose e composizioni originali create appositamente per il progetto.

«Progetti di questa natura rappresentano una leva strategica per la città, capaci di coniugare qualità progettuale, innovazione dei linguaggi e apertura verso pubblici sempre più ampi, anche a livello internazionale». commenta Filippo Manfredi, Direttore Generale di Fondazione Cariverona e Consigliere Delegato CREA srl Impresa Sociale. «Vogliamo che il Teatro Ristori sia sempre più un luogo aperto e vissuto dalla città», conclude la direttrice del Teatro Ristori, Valeria Bosco. «Per tutta l’estate l’esperienza immersiva sarà accompagnata da un ricco programma di appuntamenti collaterali, tra letture, incontri, momenti musicali e approfondimenti dedicati alla figura di Frida Kahlo. L’obiettivo è attivare il più possibile gli spazi del teatro e offrire al pubblico occasioni diverse per tornare ad abitare questo luogo della cultura».