Hybrĭda Tales è la rubrica di approfondimento nata da Hybrĭda, il nuovo progetto lanciato Untitled Association. Con l’intento di raccontare storie molteplici e prospettive plurali, Hybrĭda Tales costruisce uno spazio di dialogo, articolato e aperto su più livelli. Coinvolgendo alcune personalità legate a vario titolo al sistema dell’arte contemporanea, Hybrĭda Tales intende fornire un racconto, corale e variegato, a partire dalla prospettiva del narratore. Le interviste e i racconti di artisti, operatori culturali, curatori, giornalisti, collezionisti, galleristi andranno così a costituire un archivio condiviso e collettaneo di riflessioni aperte sulle prospettive future del Contemporaneo. Oggi abbiamo raggiunto Carla Chiarchiaro, fondatrice di ADA gallery, a Roma.

Hybrĭda Tales: l’intervista

Cos’è per te l’arte? Qual è il tuo ruolo nel mondo dell’arte contemporanea?

A livello personale per me l’arte è qualcosa a cui ho scelto di dedicare tutta la mia vita, sin da adolescente. Ad un livello generale, credo che l’arte racchiuda in sé tutta la complessità di istanze e significati dell’epoca che la produce. Il mio ruolo nel mondo dell’arte è quello di valorizzare la pratica dei giovani artisti, crescendo insieme a loro e cercando così di costruire un frammento del patrimonio artistico futuro.

In quale direzione vorresti che l’arte contemporanea si muovesse?

Vorrei che sempre di più venissero premiati il rigore e l’integrità del percorso artistico.

L’arte contemporanea ha un valore narrativo per te, ossia serve a raccontare?

Anche se in modo non esplicito sì, serve a raccontare. E cosa? Il presente, che gli artisti, con modalità diverse, indagano e che noi non abbiamo ancora metabolizzato.

Qual è la funzione dell’arte contemporanea oggi?

Analisi, indagine, rappresentazione, spiritualità, memoria, legittimazione. Credo che l’arte abbia molteplici funzioni e che fondamentalmente restino invariate lungo tutta la storia dell’umanità.

Quali pensi siano i difetti principali nella comunicazione dell’arte?

Forse troppo sensazionalismo e troppa velocità nell’offerta. Molto spesso si dimentica presto ciò che si vede o ciò di cui si legge. Se appunto è di arte che stiamo parlando è necessario mantenere una certa sacralità nell’approccio, per non sminuirne i contenuti.

Come credi sia possibile avvicinare un pubblico nuovo all’arte?

Con il tempo necessario, passo dopo passo, costruendo una consapevolezza e fornendo gli strumenti per decodificare e contestualizzare ciò che si guarda.

Quali idee hai per l’arte nella città?

Fondamentalmente di continuare a lavorare su un programma di ricerca rigoroso e coerente. Quello che ho cercato di fare sin dall’inizio è stato dare un’identità riconoscibile per la galleria, cercando di creare dei momenti di incontro anche per il pubblico più giovane.

Trovi che il concetto di ibridazione sia importante nell’ambito dell’arte? E in che senso?

Assolutamente trovo che abbia un’importanza sempre più rilevante. Personalmente a dire il vero, ho scelto una via più radicale.

Che responsabilità abbiamo del nostro ruolo, e delle nostre azioni, all’interno del circuito di scambio e di relazioni attivato dal sistema dell’arte contemporaneo?Senti di averne? Quale?

Nel mio caso, in quanto gallerista, lo strumento che mi permette di comunicare la mia visione, è il programma. Poter lavorare su un mio programma è il motivo per cui, dopo anni alla direzione di altre realtà, ho deciso di aprire la mia galleria. Questa libertà è certamente un privilegio, ma allo stesso tempo anche una responsabilità. Altre responsabilità connesse al mio ruolo sono certamente la tutela del lavoro degli artisti e la protezione del loro mercato, oltre alla tutela della credibilità della galleria agli occhi del sistema dell’arte.

Cosa significa fare ricerca oggi?

Per fare ricerca è necessaria una buona dose di indipedenza intellettuale, oltre alla tenacia e alla volontà di correre dei rischi. Fare questo tipo di lavoro rappresenta un investimento a lungo termine su tutti i fronti, è un percorso complesso ed è necessario che ci sia forte coesione tra galleria e artista.

Biografia di Carla Chiarchiaro

Carla Chiarchiaro, nata a Prato, nel 1983, vive e lavora a Roma dal 2010. Si è laureata con specialistica in Storia dell’Arte presso l’Università di Firenze nel 2009 e ha ottenuto un Master in Contemporary Art Market and Business Management presso l’università Antonio De Nebrija di Madrid nel 2010. Dal 2009 a 2010 ha lavorato presso la Parra & Romero gallery di Madrid, presso Federica Schiavo gallery di Roma dal 2010 al 2014 e sempre a Roma presso Frutta gallery dal 2014 al 2017. Nel settembre del 2017 ha fondato ADA gallery a Roma, la quale tutt’ora gestisce.