I nuovi orizzonti creativi di Spazio Taverna: il programma

Oggi parliamo di un luogo dove si incontrano mondi diversi, dove l’arte si trasforma in esperienza. Già noto per il carattere trasversale e dinamico, dopo sei mesi di attività Spazio Taverna ha deciso di abbattere totalmente i confini e ha presentato il nuovo programma di attività. Partito a maggio, durerà fino a luglio 2021, concludendosi con una serata di premiazione.

Le nuove esperienze proposte spaziano tra ambiti eterogenei, da quello della pasticceria e dell’arte culinaria, all’intelligenze artificiale, fino alla vulcanologia, all’apicoltura, trovando, al contempo, anche nuove strategie e metodi originali per coinvolgere i collezionisti. L’obiettivo è quello di far dialogare mondi tra loro apparentemente lontani, all’insegna dell’accoglienza e dell’integrazione, creando nuovi racconti e narrazioni contemporanee. Last but not least, tutto sarà svolto in presenza.

Il programma di Spazio Taverna

Dal 3 maggio le porte si sono aperte con gli ospiti Andrea Geremicca, direttore generale EIIS – European Institute for Innovation and Sustainability, e Francesco Laterza, chief technology officer presso EIIS. Il 17 maggio sarà ospite Gustavo Giacosa, drammaturgo, attore e collezionista, e Fausto Ferriauolo,musicista, entrambi collezionisti di Art Brut.

Il 31 maggio lo Spazio continuerà a ospitare nuovi ospiti: Alessandro Piangiamore, artista, lo chef pasticcere Walter Musco e i vulcanologi Letizia Spampinato e Giuseppe Salerno. L’incontro prevede una riflessione sull’incontro tra la vulcanologia e l’alta cucina, per “eruzioni inaspettate” che coinvolgono olfatto, gusto e udito.

Il 14 giugno, l’artista Giulia Cenci e l’apicultore Nicola Celli proporranno un percorso tra arte contemporanea e apicoltura, in cui la finalista del Premio MAXXI fonderà metallo e miele in un’unica combinazione. Infine, il 5 luglio, si potrà partecipare a una vera esperienza di meditazione attraverso la pittura: ogni spettatore potrà svolgere un esercizio di contemplazione dipingendo su una tela. Il 5 luglio sarà conferito anche il Premio Taverna EIIS, dedicato agli artisti invitati a realizzare una serata, da ottobre 2020 a giugno 2021. Il premio consiste nell’acquisto di un’opera dell’artista vincitore.