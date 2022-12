Claudio Composti è fondatore ed art director di mc2gallery a Milano, specializzata in fotografia, e della piattaforma online Periscope Photoscouting per la valorizzazione di giovani artisti fotografi, italiani e internazionali. È curatore indipendente di progetti artistici, in collaborazione con gallerie italiane e straniere e istituzioni pubbliche e musei, come Camera (To) per la mostra di Lisette Model e al MaRT (Trento/Rovereto) per il progetto di mostra su Photo Studio Manassè insieme a Chiara Spenuso. Dal 2018 è consulente a art advisor per collezioni private e direttore artistico della galleria/collezione privata dell’Hotel Plaza et de Russie di Viareggio (LU). Insegna al Raffles Design Institute di Milano come guest professor al Master di Fotografia e collabora con Leica Akademie ed è curatore di mostre in collaborazione con musei e istituzioni pubbliche. Ha pubblicato un saggio per il libro Fermo immagine: Arte vita e mercato della Fotografia, a cura di Maddalena Mazzocut-Mis e Chiara Spenuso (ed. Mimesis) e un saggio su Lisette Model per il catalogo edito in occasione della mostra a Camera (TO). Dal 2022 è Direttore artistico del Ragusa Photo Festival a Ibla (RG) in Sicilia. Qui la sua classifica sul meglio del 2022 nell’arte.

Miglior mostra personale:

Anselm Kiefer a Palazzo Ducale di Venezia

Miglior mostra collettiva:

SURREALISMO E MAGIA. La modernità Incantata alla Collezione Guggenheim di Venezia

Miglior artista emergente:

Mari Katayama

Miglior artista affermato/a:

Njideka Akunyili Crosby

Miglior direttore/direttrice:

Diego Sileo

Miglior curatore/curatrice:

Cecilia Alemani

Miglior museo italiano:

Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

Miglior fondazione:

Fondazione Nicola Trussardi

Miglior galleria privata:

Galleriapiù di Bologna

Miglior nuovo spazio espositivo:

Fondazione Elpis

Miglior spazio non convenzionale:

Venicevenice Hotel a Venezia

Miglior premio:

Turner Prize

Miglior collezionista:

Ettore Molinario

Migliore casa d’aste:

Sothebys

Miglior ufficio stampa per l’arte:

Nora Comunicazione

Miglior progetto:

La performance di JR a favore delle donne iraniane a New York

Miglior festival:

Les Rencontres De La Photographie D’Arles

Miglior divulgatore culturale (giornalista, autore ecc.):

Gian Luigi Colin per La Lettura (copertine)

Migliore casa editrice:

Johan & Levi editore

Miglior libro/saggio d’arte:

La Furia delle Immagini di Joan Fontcuberta

Miglior film dedicato all’arte:

GIAN PAOLO BARBIERI. L’uomo e la bellezza di Emiliano Scatarzi

Miglior Museo d’impresa:

Chateau La Coste a Le Puy-Sainte-Réparade, Francia

Miglior allestimento:

Depero al MART di Rovereto

Migliore accademia d’arte:

Central Saint Martins College London

Una buona notizia:

Ogni volta che apre un nuovo spazio espositivo

Una pessima notizia:

Ogni volta che chiude l’ennesimo teatro

Un augurio per l’anno nuovo al sistema dell’arte:

Un maggiore supporto all’arte da parte delle istituzioni