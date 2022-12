Il meglio del 2022 secondo il mondo dell’arte. La selezione di Cristiana Perrella

Cristiana Perrella è curatrice e critica d’arte. Attualmente è Direttrice artistica del Milano Design Film Festival, curatrice di Panorama, manifestazione annuale itinerante promossa dal consorzio di gallerie italiane Italics e Direttrice scientifica dell’Archivio Mirella Bentivoglio e Curatrice della 63° edizione del Premio Termoli che inaugurerà a maggio del 2023. Ha diretto il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato dal 2018 al 2021 e, in precedenza, il Contemporary Arts Programme della British School at Rome (1998-2008). Ha fondato e curato SACS- Sportello arte contemporanea della Sicilia per RISO, Museo d’arte contemporanea della Sicilia, Palermo (2007-2009) e ha curato il progetto arte e scienza della Fondazione Marino Golinelli, Bologna (2009-2018). Come curatrice indipendente ha collaborato con istituzioni Italiane e internazionali, tra cui il MAXXI, Roma, l’IKSV, Istanbul, la Fondazione Prada, Milano. Insegna Management ed economia delle arti e delle istituzioni culturali al corso di laurea magistrale in Teoria e storia delle arti e dell’immagine dell’Università San Raffaele, Milano. È membro del Comitato Scientifico della Collezione Farnesina, della Commissione di esperti per la valutazione delle proposte di donazione e/o comodato di opere d’arte del Comune di Firenze e del Comitato Arte e artisti del Trust per l’arte contemporanea del MAMbo.

Miglior mostra personale:

Daido Moriyama con Shomei Tomatsu, Tokyo Revisited a cura di Hou Hanru e Elena Motisi, MAXXI Roma

Miglior mostra collettiva:

Penumbra, a cura di Leonardo Bigazzi e Alessandro Rabottini, Fondazione In Between Art Film

Miglior artista emergente:

Benni Bosetto

Miglior artista affermato/a:

Monica Bonvicini

Miglior direttore/direttrice:

Andrea Viliani – Museo delle civiltà, Roma

Miglior curatore/curatrice:

Marco Scotini

Miglior museo italiano:

Macro, Roma

Miglior fondazione:

Fondazione Antonio Dalle Nogare, Bolzano

Miglior nuovo spazio espositivo:

Fondazione Luigi Rovati, Milano

Miglior spazio non convenzionale:

Cura Basement, Roma

Miglior premio:

Italian Council

Miglior ufficio stampa per l’arte:

Lara Facco

Miglior progetto:

Kenè di Mohamed Keita, Bamako/Roma.

Miglior festival:

Lo schermo dell’arte, Firenze

Miglior divulgatore culturale (giornalista, autore ecc.):

Nicolas Ballario

Migliore casa editrice:

Nero Editions

Miglior catalogo di mostra:

Elmgreen & Dragset, Useless Body, Fondazione Prada

Miglior libro/saggio d’arte:

Massimo Minini, Scritti, Silvana editoriale

Miglior film dedicato all’arte:

Giovanna Silva e Studio Mare, Desertions with Enzo Mari in America.

Miglior Museo d’impresa:

ADI design museum, Milano

Miglior allestimento:

Formafantasma, Tre stazioni tra arte e scienza, Palazzo delle Esposizioni, Roma e Il latte dei sogni, 59^ Biennale di Venezia

Miglior designer emergente:

Matilde Cassani

Migliore accademia d’arte:

Naba

Una buona notizia:

Vincenzo De Bellis, nominato Director Fairs and Exhibition Platforms di Art Basel.

Una pessima notizia:

l’assenza quasi totale dell’arte italiana dalle grandi rassegne internazionali del 2022 (Biennale esclusa)

Un augurio per l’anno nuovo al sistema dell’arte:

condividere, dialogare, fare squadra.