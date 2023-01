Il meglio del 2022 secondo il mondo dell’arte. La selezione di Paolo Turati

Paolo Turati, economista laureato in economia e commercio, specializzato in mercati e prodotti finanziari, Ph.D in Economics of the Arts, è da fine anno 2021 direttore del laboratorio di finanza decentralizzata della Saa-School of Management dell’Università di Torino dove, dall’a.a. 2019, è presidente del comitato scientifico nonché docente principale a/c nell’Executive Master in Wealth Management e, altresì, dal 2022 di quello in Finanza Decentralizzata, Blockchain, Fintech. Dal 2022 è membro del comitato scientifico dell’EFPA-European Financial Planning Association Italia; dal 2020 è vicepresidente e socio fondatore della Padus Business Academy, ente formativo di alta specializzazione fondato, tra gli altri, dalla SAA-School of Management dell’Università di Torino. Già referente di corso e docente a/c in Economia degli investimenti negli a.a. 2016-17-18 c/o Ssst-Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino, è stato consigliere della Fondazione per l’Architettura e vice presidente e consigliere dell’Associazione Consumatori Piemonte-Movimento Consumatori. Titolare già di società di capitali, esperto di mercati e prodotti finanziari e di Art Market, editorialista su testate a diffusione nazionale, nonché già commissionario in titoli e valori e procuratore generale agente di cambio oltre che titolare di società agricola, è stato coordinatore del dipartimento di Art Management di Family Office e Finance & Real Estate Management Advisor di compagini societarie – d’impresa – di capitale private.

Miglior mostra personale:

Cezanne, Tate Modern, Londra

Miglior mostra collettiva:

Picasso-El Greco, Kunstmuseum Basel

Miglior artista emergente:

Flora Yukhnovich

Miglior artista affermato/a:

Ernie Barnes

Miglior direttore/direttrice:

Marc Spiegler

Miglior curatore/curatrice:

Cecilia Alemani

Miglior museo italiano:

Mudec, Milano

Miglior museo straniero:

Guggenheim Museum Bilbao

Miglior Fondazione:

Fondation Beyeler, Basilea

Miglior galleria privata:

LGDR, New York

Miglior nuovo spazio espositivo:

C.A.R.A., New York

Miglior spazio non convenzionale:

Art Déco Tower, Anversa (architetto Daniel Labeskind)

Miglior premio:

Deutsche Bank Artists of the Year

Miglior collezionista:

Bernard Arnault

Migliore casa d’aste:

Christie’s

Miglior ufficio stampa per l’arte:

Sutton, Londra

Miglior progetto:

When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA), CapeTown

Miglior divulgatore culturale (giornalista, autore ecc.):

Christine Bourron (Pi-ex ltd London)

Migliore casa editrice:

Prestel Publishing

Miglior catalogo di mostra:

Winslow Homer: Crosscurrent (THE MET, New York)

Miglior libro/saggio d’arte:

Dalí-Freud: An Obsession

Miglior film dedicato all’arte:

L’ombra di Caravaggio

Miglior allestimento:

No existe un mondo poshuracán (Whitney Museum, New York)

Miglior designer emergente:

Maisie Schloss

Migliore accademia d’arte:

Brera

Una buona notizia:

massimo fatturato storico nell’Art Market mondiale

Una pessima notizia:

Gran parte dei Top lots che hanno formato in parte rilevante il suddetto record erano Irrevocable bids, cioè derivati finanziari

Un augurio per l’anno nuovo al sistema dell’arte:

Che non si fermi di colpo un mercato dell’arte globale probabilmente ormai in fase di ipercomprato: un soft landing sarebbe auspicabile, oltre che doveroso, per ripartire da basi meno speculative