Il tris di Mazzoleni: dopo Torino e Londra, Milano

Tris: Torino, Londra e, ufficialmente dall’autunno, Milano. La Galleria Mazzoleni si espande e sceglie il capoluogo lombardo, consentendo già dall’estate, di visitare su appuntamento il nuovo spazio in Via Senato 20 che, per l’occasione, mostrerà un allestimento che racconta la storia più recente della galleria, un percorso costruito attraverso le pubblicazioni e le mostre che hanno segnato l’ultimo decennio di Mazzoleni, con un focus sulle ricerche storico-artistiche che ne hanno sostenuto l’attività culturale a livello internazionale.

«Questo spazio rappresenta per noi il compimento di un desiderio coltivato a lungo. Milano è sempre stata parte del nostro percorso, con progetti, mostre e collaborazioni che ci hanno permesso di creare legami profondi con collezionisti, curatori e artisti. L’apertura in via Senato arriva al momento giusto, nel luogo giusto. Non è solo una nuova sede: è un invito, uno spazio da abitare insieme», dichiara Davide Mazzoleni, a cui fa eco il fratello, Luigi: «Milano è una città che da sempre incarna vivacità, eleganza e spirito di cambiamento: valori fondamentali anche per il mondo dell’arte. La nostra visione si fonda sulla tradizione, ma è fortemente proiettata verso il futuro, come dimostra il programma dello spazio di Old Bond Street a Londra, attento alla selezione delle opere e alla curatela dei progetti».

Già, Milano. Da sempre sede di gallerie e artisti, la città ha visto negli ultimi anni un significativo aumento di nuovi spazi espositivi, che ne ha ulteriormente consolidato la reputazione come capitale culturale non solo in Italia, ma a livello internazionale. E Via Senato, che si sviluppa lungo l’antica Cerchia interna dei Navigli, conserva ancora oggi un tessuto urbano ricco di edifici di pregio storico e architettonico. In un simile contesto, vivace e prestigioso, e in un simile intreccio di istituzioni culturali, musei, spazi espositivi e attività commerciali, la nuova Galleria Mazzoleni ha pensato a uno spazio stimolante, sofisticato e dinamico, dotato di un’area espositiva – dove mostre ed eventi saranno costruiti secondo una visione curatoriale che intende dialogare con il vivace tessuto culturale cittadino, con i visitatori internazionali e con un pubblico giovane e cosmopolita – e anche una private room riservata ai collezionisti.

Così dunque, con questa nuova sede, Mazzoleni si pone al centro di un’evoluzione dinamica, contribuendo a rafforzare la posizione nel sistema dell’arte e a supportare al meglio gli artisti seguiti dalla galleria.