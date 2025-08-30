A New York, la storica townhouse della gallerista Barbara Gladstone al 344 West 22nd Street, nel cuore di Chelsea, è stata venduta lo scorso 27 agosto per 13,1 milioni di dollari, oltre un milione in più rispetto al prezzo richiesto (11,99 milioni). L’acquirente, rimasto anonimo, ha chiuso l’accordo in contanti, stabilendo un nuovo record al metro quadro per il quartiere, come riportato dal New York Post.

Costruita nel 1841 in stile Greek Revival, la residenza di quattro piani e circa 410 metri quadrati era stata acquistata da Gladstone nel 2011 per 6,3 milioni di dollari. A trasformarla radicalmente era stata l’architetta Annabelle Selldorf, già autrice di due sedi newyorkesi della Gladstone Gallery: tra gli interventi, tre balconi ai piani superiori, pavimenti in rovere bianco, pareti in stucco veneziano e spazi volutamente “da white cube” per accogliere le opere della collezione privata della gallerista. Il giardino era stato invece progettato dal paesaggista Piet Oudolf, celebre, tra l’altro, per la High Line di Manhattan.

La vendita della townhouse arriva a poco più di un anno dalla morte di Barbara Gladstone, scomparsa a Parigi nel giugno 2023, a 89 anni. Figura centrale del sistema dell’arte internazionale, Gladstone aveva aperto la sua galleria a New York nel 1980, costruendo un impero che oggi conta sedi anche a Bruxelles, Roma e Seoul e un roster di artisti di primo piano: da Matthew Barney ad Alex Katz, da Joan Jonas a Wangechi Mutu, da Robert Rauschenberg a Carrie Mae Weems.

Il suo nome resta legato non solo alle grandi mostre ma anche a un collezionismo raffinato, parte del quale è riemerso all’asta lo scorso maggio, quando Sotheby’s ha disperso 12 opere della sua raccolta personale per un totale di 18,5 milioni di dollari. Tra gli artisti in catalogo figuravano Andy Warhol, Richard Prince, Rudolf Stingel, Mike Kelley e Thomas Schütte.

Oltre alla residenza di Chelsea, è ancora sul mercato un’altra proprietà appartenuta a Gladstone: una villa di epoca Gilded Age a North Fork, proposta per 12 milioni di dollari.